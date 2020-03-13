拉美5國封鎖歐洲航班！　拚全力秒擋疫情衝擊

▲新冠肺炎全球大流行，拉丁美洲國家緊張。（圖為薩爾瓦多機場／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

世衛組織（WHO）11日宣布新冠肺炎疫情進入「全球大流行」，拉丁美洲國家包括阿根廷、玻利維亞、祕魯、哥斯大黎加和宏都拉斯接連宣布，採取更嚴格防疫措施，包括暫時禁航所有往來歐洲的航班，並禁止大型集會和全國停課。

路透社報導，宏都拉斯（Honduras）現在確診僅2例，但為了避免新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）進一步擴大致醫療體系超載，已經宣布關閉全國大學及各級學校、取消集會活動，為期2周。

宏都拉斯國立自治大學（Universidad Nacional Autónoma de Honduras）宣布無限期停課。封關方面，除原先禁止中國、伊朗、南韓旅客，現在也禁止歐洲旅客入關。

阿根廷截至12日累計通報31例確診，1人死亡，大部分病患都有出國旅遊史，多數是到歐洲，本土感染情況也有數例。政府當局表示，將停發旅客簽證和實施飛機禁航，禁令針對受到疫情影響最嚴重的幾個國家，包括美國、中國、日本、南韓和歐洲各國。

首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）當局指示，禁止大型集會，民眾也不得參與運動賽事。

玻利維亞累計3例確診，其中一名65歲女病患，在各醫院恐慌疫情蔓延的心態下，被當作人球踢。臨時總統艾尼茲（Jeanine Anez）下令，禁止所有往來歐洲的航班，並關閉全國學校至本月底，同時禁止超過千人的大型集會。5月總統改選即將到來，但疫情影響，幾個候選人陣營已經取消造勢活動；艾尼茲呼籲各候選人團結一致，抗疫優先。

祕魯方面目前確診22例，總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）宣布，禁止300人以上大型集會，並延長大學和各級學校的停課期限。

哥斯大黎加（Costa Rica）累計確診23例，當局宣布將部分高風險的學校關閉2個星期，並暫停大學課程。官方指出，超過8000筆飯店訂房已經取消，預計光觀收入瞬間斬半。

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更新0924