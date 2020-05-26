中美洲首國、拉美第6國！　哥斯大黎加「同性婚姻合法化」今起生效

▲哥斯大黎加實現同性婚姻合法化。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

哥斯大黎加憲法法院在2018年時判定禁止同性婚姻的法律違憲，該項裁決將在今年5月26日生效，哥斯大黎加也成為中美洲第1個、拉丁美洲第6個實現同性婚姻合法化的國家。總統阿瓦拉多（Carlos Alvarado Quesada）也在推特上高喊，「哥斯大黎加將承認同性婚姻，讓我們一起打造一個更好的國家！」

綜合外媒報導，哥斯大黎加憲法法院在2018年8月判決，禁止同性婚姻的法律規定違憲，並給予國會18個月的時間修法，否則同性婚姻將自動合法化。當時推動同婚合法是總統參選人阿瓦拉多的政見之一，最後他也成功當選。

A partir de mañana, Costa Rica reconocerá el matrimonio igualitario. En unas horas, las parejas del mismo sexo, y sus familias, tendrán los mismos derechos que cualquier otra pareja o familia de este país. En unión, bajo una misma bandera, construyamos una mejor nación. pic.twitter.com/iZAlApnKWh — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) May 26, 2020

哥斯大黎加於2018年4月1日舉行總統大選，執政黨「公民行動黨」候選人阿瓦拉多贏得60.8％的得票率，輕鬆擊敗反對同性婚姻的基督教福音派歌手、「國家復興黨」候選人阿爾瓦拉多．穆紐茲（Fabricio Alvarado Muñoz）。由於當時超過9成的哥國人民信仰天主教，由支持同婚的阿爾瓦拉多當選，對該國的性別平權具有相當重要的意義。

阿瓦拉多25日也在推特上發文表示，「從明天（26日起），哥斯大黎加將承認同性婚姻，同性伴侶及其家庭將擁有與其他夫婦或家庭相同的權利，讓我們一起打造一個更好的國家！」

▼哥斯大黎加總統阿瓦拉多（Carlos Alvarado Quesada）。（圖／達志影像／美聯社）

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