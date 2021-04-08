外銷等級彰化早春葡萄上市　王惠美帶行銷高手上東森農場半買半相送

▲彰化縣長王惠美9日將再上東森購物《東森農場》LIVE節目，推廣「彰化溫室早春葡萄」，每箱2.5公斤，東森價僅賣799元，東森購物董事長王令麟再加碼回饋50%東森幣，將於4/9（三）15:20在東森電視購物第47頻道準時開賣。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

喜歡吃葡萄的民眾有福了！葡萄產季即將開始，而說到葡萄，彰化素有葡萄故鄉的美稱，彰化縣長王惠美9日將第三度親上東森購物《東森農場》LIVE節目，推廣成功外銷日本市場的「彰化溫室早春葡萄」，每箱2.5公斤，東森價僅賣799元，均由產地低溫宅送，東森購物董事長王令麟再加碼回饋50%東森幣，等於半買半相送，將於4/9（三）15:20在東森電視購物第47頻道準時開賣。

為了推廣彰化葡萄，縣府還特別舉辦「尋找葡萄高手」活動，邀請年輕人發揮創意，最後由大葉大學視覺傳達設計學系大三生蔡侑庭、許為詠、吳澤昊奪冠，這次也將陪同王惠美一起上電視。許為詠指出，葡萄要長得好，需搭設白色棚架，才能防蟲、抗寒，因此影片除了拍攝葡萄園內部，也操作空拍機拍攝葡萄園鳥瞰畫面，讓大家看到保護葡萄的白色棚架。透過這次競賽，實地到葡萄園跟農民請益，學習葡萄知識，也了解到一顆顆葡萄都是果農辛苦的結晶。

王惠美表示，彰化是農業大縣，葡萄種植面積約1400餘公頃，全台第一，平均每2顆葡萄就有1顆產自彰化，無論產量與品質都是全台之冠，更推廣溫室栽種，不受天候與病蟲害的影響，使得早春葡萄於每年4月份得以搶先上市，還成功外銷日本，溫室早春葡萄主要品種為巨峰，品質佳、甜度可達18度以上，微酸帶甜的口感，讓人有種戀愛甜蜜蜜的感覺。

▲外銷等級的「彰化溫室早春葡萄」，每箱2.5公斤，東森價799元，均由產地直送。

俚語說「吃葡萄不吐葡萄皮」，雖然是玩笑話，但從營養角度來看，整顆葡萄都具有高營養價值，葡萄主要營養成分包含醣類、蛋白質、維他命、氨基酸及多種礦物質等，其中葡萄皮中「白藜蘆醇」含量最高，具有明顯的調整生理機能、增強體力、生津止渴之作用，葡萄色澤呈現紫黑色，硬度適中，每顆果實經水洗後閃閃發亮，而且葡萄皮上常會披附著一層粉白的果粉，這種表面蠟質的成分，主要是一種叫齊墩果酸的物質，主要是防止水分的蒸發，因此葡萄在洗淨後可以連皮一起吃，果粉越多，通常葡萄的甜度也越高。

東森購物長期關心地方農民，推出《東森農場》系列節目與多位地方首長、政府官員，支持在地優質農產，《東森農場》推出至今，已與中央及地方等13位首長攜手合作，包括助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、彰化社頭珍珠芭樂限量800組火速完銷，每檔銷售成績表現亮眼。東森農場秉持東森嚴選精神，品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。