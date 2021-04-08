　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

外銷等級彰化早春葡萄上市　王惠美帶行銷高手上東森農場半買半相送

王惠美3度上東森農場，行銷彰化早春葡萄（圖／東森購物提供）

▲彰化縣長王惠美9日將再上東森購物《東森農場》LIVE節目，推廣「彰化溫室早春葡萄」，每箱2.5公斤，東森價僅賣799元，東森購物董事長王令麟再加碼回饋50%東森幣，將於4/9（三）15:20在東森電視購物第47頻道準時開賣。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

喜歡吃葡萄的民眾有福了！葡萄產季即將開始，而說到葡萄，彰化素有葡萄故鄉的美稱，彰化縣長王惠美9日將第三度親上東森購物《東森農場》LIVE節目，推廣成功外銷日本市場的「彰化溫室早春葡萄」，每箱2.5公斤，東森價僅賣799元，均由產地低溫宅送，東森購物董事長王令麟再加碼回饋50%東森幣，等於半買半相送，將於4/9（三）15:20在東森電視購物第47頻道準時開賣。

為了推廣彰化葡萄，縣府還特別舉辦「尋找葡萄高手」活動，邀請年輕人發揮創意，最後由大葉大學視覺傳達設計學系大三生蔡侑庭、許為詠、吳澤昊奪冠，這次也將陪同王惠美一起上電視。許為詠指出，葡萄要長得好，需搭設白色棚架，才能防蟲、抗寒，因此影片除了拍攝葡萄園內部，也操作空拍機拍攝葡萄園鳥瞰畫面，讓大家看到保護葡萄的白色棚架。透過這次競賽，實地到葡萄園跟農民請益，學習葡萄知識，也了解到一顆顆葡萄都是果農辛苦的結晶。

王惠美表示，彰化是農業大縣，葡萄種植面積約1400餘公頃，全台第一，平均每2顆葡萄就有1顆產自彰化，無論產量與品質都是全台之冠，更推廣溫室栽種，不受天候與病蟲害的影響，使得早春葡萄於每年4月份得以搶先上市，還成功外銷日本，溫室早春葡萄主要品種為巨峰，品質佳、甜度可達18度以上，微酸帶甜的口感，讓人有種戀愛甜蜜蜜的感覺。

王惠美3度上東森農場，行銷彰化早春葡萄（圖／東森購物提供）

▲外銷等級的「彰化溫室早春葡萄」，每箱2.5公斤，東森價799元，均由產地直送。

俚語說「吃葡萄不吐葡萄皮」，雖然是玩笑話，但從營養角度來看，整顆葡萄都具有高營養價值，葡萄主要營養成分包含醣類、蛋白質、維他命、氨基酸及多種礦物質等，其中葡萄皮中「白藜蘆醇」含量最高，具有明顯的調整生理機能、增強體力、生津止渴之作用，葡萄色澤呈現紫黑色，硬度適中，每顆果實經水洗後閃閃發亮，而且葡萄皮上常會披附著一層粉白的果粉，這種表面蠟質的成分，主要是一種叫齊墩果酸的物質，主要是防止水分的蒸發，因此葡萄在洗淨後可以連皮一起吃，果粉越多，通常葡萄的甜度也越高。

東森購物長期關心地方農民，推出《東森農場》系列節目與多位地方首長、政府官員，支持在地優質農產，《東森農場》推出至今，已與中央及地方等13位首長攜手合作，包括助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、彰化社頭珍珠芭樂限量800組火速完銷，每檔銷售成績表現亮眼。東森農場秉持東森嚴選精神，品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

ET快訊
快訊／國3驚傳火燒車！新店隧道內起火狂燒　嚴重塞爆回堵
快訊／昨才被請回！林長清「今又移送地檢署」關鍵理由曝
快訊／非法移工「阿好」手腳上銬抵看守所　畫面曝光
女YouTuber嗆蔡英文主使太魯閣事故　為了「要謀殺他」
台新妹慶功宴深V「只遮重點」出席！鄉民一看戰袍全瘋了
快訊／國徽與國民黨徽太像　內政部：要調整

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

王令麟送東森幣相挺黃偉哲6度上東森農場　2萬公斤關廟鳳梨被買爆

張麗善3度上東森農場推「雲林快樂豬」　王令麟再送東森幣促搶購

力挺台灣鳳梨！東森農場賣到爆單　4／7與黃偉哲作伙拚內銷

張麗善大推茂谷柑秒殺6.7萬顆！王令麟加碼50%東森幣：助小農拼銷售

雙強聯手！東森捐贈台大生技大樓　王令麟：深化產學合作、促進產業升級

陳其邁二度上東森農場開賣「燕巢蜜棗」王令麟力挺加碼　500組秒殺！

翁章梁4度北上支持小農　王令麟再送回饋掀玉女番茄大搶購

王令麟送東森幣力挺王惠美賣珍珠芭樂　價格太划算不到40分鐘秒殺逾萬顆

徐耀昌首度登東森農場王令麟相挺回饋　外銷等級巨峰葡萄熱賣近5000公斤

外銷等級彰化早春葡萄上市　王惠美帶行銷高手上東森農場半買半相送

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

退休老師傅指導！第8車廂終拖出　陳永郎低調：國家有難我就來了

宥勝放閃慈惠：我老婆好可愛喔　「晚上需要關門」小孩睡著再起來做事

外銷等級彰化早春葡萄上市　王惠美帶行銷高手上東森農場半買半相送

葡萄行銷高手！大葉視傳系奪冠　9日與王惠美上東森購物創佳績

【廣編】黛安芬2021春夏新品發表　主打美型系列完美修飾身形

美廉社首開藥妝複合店！結合Tomod’s千支品項　保養品、日雜都有

好狂！全家「7折鮮食即期品庫存量」APP就能查　網友嗨爆：太強了

「天然無添加」奶茶棉席捲全台街頭　女孩們一見驚呼超想用用看！

迎媽祖！「超商X鎮瀾宮」聯名口罩來了　金牛、MAZU款有戴有保庇

【廣編】全台首創！贈與稅、遺產稅刷兆豐卡　不限金額6期0利率

王令麟送東森幣相挺黃偉哲6度上東森農場　2萬公斤關廟鳳梨被買爆

新潔淨時代來臨！洗衣抗菌才是重點　一顆解決你「肉眼看不到」的細菌危機

急出場！台中豪宅王 屋主持有半年　突賠200萬轉手

快訊／國道3號火燒車！新店隧道起火狂燒　現場嚴重塞爆回堵

擋腥夫出門找小三…下秒竟遭「整桶冷水淋頭」！　24歲人妻心死：真的清醒了

《魔法阿媽》睽違23年重返大銀幕！4K修復版出現「熟悉聲音」

林承飛奪完月MVP連3戰吞2K　曾總不擔心：只是週期，他有經驗

影／野生小猴一摸到相機「秒變攝影大師」　猛喬角度！姿勢超專業

中壢殯葬園區「民宅火警」　網友誤以為葬儀社：冰櫃內有喪家遺體

美CDC：境內新冠確診多染「英變種病毒株」！　致死率67％

打電動太專心！「電眼萌汪」饋頭猛盯他秒放搖桿　網：眼神犯規

活潑黑柴嗨跳！　下秒「原地石化」大斷電...網笑：靜止畫面？

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

消費熱門新聞

麥當勞用街口支付享最高14%回饋

讓小朋友都搶著吃的Q彈葉黃素凍

新潔淨時代來臨！洗衣抗菌才是重點

全聯史上最低門檻！超萌餐具換購

全家「7折即期品庫存量」APP就能查

摩斯早餐新增「可頌堡」亮相！

全家集點購「祈喵熱」登場

超狂米粉節多款爆品撒千元現金券

中衛x PORTER聯名口罩　電商4/8開賣

口罩也有媽祖聯名款！限量一千盒

炒飯名店炒進超商！最新2款銷魂炒飯

蘇菲推天然原色奶茶棉療癒女孩心

抗癌泳將池江璃花子改寫命運

更多熱門

相關新聞

東森購物獲利創歷史新高　規劃2023年上市

東森購物獲利創歷史新高　規劃2023年上市

東森國際（2614）旗下轉投資東森購物，3月份創下歷史佳績，單月合併草莓網營收達22億元，年增率達15%，獲利1.4億元，年增率達46%，第一季合併營收68.7億元，較去年同期成長24%，刷新歷年同期新高紀錄，第一季每股稅後純益 (EPS) 4元，亦較去年大幅成長達67%，除延續去年以來的穩定成長趨勢外，整體表現也傲視電商同業。

大葉視傳系　９日與王惠美上東購行銷葡萄

大葉視傳系　９日與王惠美上東購行銷葡萄

黃偉哲賣「旺來」　2萬公斤被買爆

黃偉哲賣「旺來」　2萬公斤被買爆

黃偉哲攜手農委會　親上東森農場力推關廟鳳梨

黃偉哲攜手農委會　親上東森農場力推關廟鳳梨

謝76行者無償　王惠美捐一日所得

謝76行者無償　王惠美捐一日所得

關鍵字：

東森購物ET嚴選小農東森農場彰化小農王令麟小農葡萄王惠美

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

李千那認愛是元介！男方見過小孩

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

中200元發票升級千萬？他曝結局笑翻

忘澆水阿公留盆栽　網：賓士飛了

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

台南自強號擦撞行人　警消救援

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面