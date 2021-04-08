緬甸「天菜和尚」被捕！反政變狂轟軍警　多次衝前線示威

▲緬甸「天菜和尚」Paing Takhon於8日凌晨被捕。（圖／翻攝自Facebook／Paing Takhon）

記者吳美依／綜合外電報導

緬甸24歲男模Paing Takhon反對軍事政變，時常在社群媒體上表態支持示威者，抨擊軍政府與警方，呼籲國際社會伸出援手，也多次親自上街抗爭。但是，經紀人卻發文透露，他於8日凌晨5時在仰光家中遭到當局逮捕。

綜合外媒報導，Paing Takhon於7日發文祈禱緬甸和平，也透露自己近來身體微恙，未料隔日就遭拘捕。姊姊May Chit Thway證實，當局指控弟弟觸犯刑法散播謠言罪，大動作派出8輛轎車來家裡抓人。此外，其IG帳號如今已遭移除。

▲Paing Takhon反對政變，多次抨擊軍政府，也親自上街抗爭。（圖／翻攝自Facebook／Paing Takhon）



Paing Takhon出身富商家族，身高188公分，去年被選為全球百大最帥臉孔第10名。他今年元旦許願要在新年出家10天，接著就在IG上PO出剃光頭髮、穿上袈裟的照片，引起網友一片轟動，更被稱為緬甸「天菜和尚」。

Paing Takhon在政變爆發後，隨即更換社群軟體大頭貼，穿上紅色衣服，高舉3指革命手勢，力挺示威者。他痛批軍方無情殺害平民，有如恐怖份子，「我們的年輕人沒有其他和平國家的自由與基本人權，任何人都可能被殺害，毫無言論自由」。他也曾透露，若自己被抓走，希望每位緬甸公民不要放棄，持續竭盡最大努力，幫助與支持國家。

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