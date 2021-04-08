影／緬甸駐英大使「被鎖在使館外」　公開反政變…恐已遭副手奪權

▲緬甸駐英國大使被鎖在使館外，不得其門而入。（圖／美聯社）

記者張寧倢／編譯

緬甸駐英國大使覺扎敏（Kyaw Zwar Minn）於7日表示，他被「鎖在」大使館外，不得其門而入，並認為這是一場發生在倫敦市中心的政變，「這裡不是緬甸，是倫敦。他們占領了我的大使館，我感到不舒服。」有消息人士稱，副大使奇溫（Chit Win）已經代表緬甸軍政府接管了大使館，並將覺扎敏拒於門外。

根據《英國天空新聞》報導，覺扎敏3月曾呼籲釋放緬甸民意領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與總統溫敏（Win Myint），當時軍政府隨即將他召回。覺扎敏7日表示，自己被鎖在大使館門外，在他離開的期間，緬甸當局派人占領大使館，並下令不准讓覺扎敏進入，「這是簡直是一場政變，而且就發生在倫敦市中心，你們可以看到...他們佔領了我的大使館。」

“It’s a kind of coup, in the middle of London”: Myanmar ambassador to Britain locked out of embassy after breaking with military. He speaks to @GuyReuters https://t.co/YSHGxkqW1V #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/MlqOQUTQxf — Matthew Tostevin (@TostevinM) April 8, 2021

外交消息人士向路透社表示，副大使奇溫已經聯合武官將覺扎敏阻絕在外，並在緬甸軍方的幫助下接管了大使館。覺扎敏說，他正在與英國外交部商討相關情況，並對大使館外的抗議者發表談話稱，「我會整夜守在大使館外，這是我的大樓，我必須進去。」英國外交部則聲明，正在掌握進一步消息。

倫敦警察廳7日晚間表示，接獲大使館外發生抗議活動後，公共秩序官員前往現場，目前沒有人被逮捕。據報導，緬甸軍方2月1日發動政變至今約導致600名示威者死亡，由於中國被認為是支持緬甸軍政府立場，3月以來已有30多起針對中資工廠的縱火襲擊事件。另外，據緬甸民主活動人士與媒體報導，7日至少有15名抗議者被開槍射殺、數十人受傷。

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