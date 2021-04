影／緬甸駐英大使「被鎖在使館外」　公開反政變…恐已遭副手奪權

▲緬甸駐英國大使被鎖在使館外,不得其門而入。(圖/美聯社)

記者張寧倢/編譯

緬甸駐英國大使覺扎敏(Kyaw Zwar Minn)於7日表示,他被「鎖在」大使館外,不得其門而入,並認為這是一場發生在倫敦市中心的政變,「這裡不是緬甸,是倫敦。他們占領了我的大使館,我感到不舒服。」有消息人士稱,副大使奇溫(Chit Win)已經代表緬甸軍政府接管了大使館,並將覺扎敏拒於門外。

根據《英國天空新聞》報導,覺扎敏3月曾呼籲釋放緬甸民意領袖翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)與總統溫敏(Win Myint),當時軍政府隨即將他召回。覺扎敏7日表示,自己被鎖在大使館門外,在他離開的期間,緬甸當局派人占領大使館,並下令不准讓覺扎敏進入,「這是簡直是一場政變,而且就發生在倫敦市中心,你們可以看到...他們佔領了我的大使館。」

“It’s a kind of coup, in the middle of London”: Myanmar ambassador to Britain locked out of embassy after breaking with military. He speaks to @GuyReuters https://t.co/YSHGxkqW1V #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/MlqOQUTQxf