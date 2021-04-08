國際傑出發明家最小才12歲　蔡英文：程式設計要讓生活更便利

▲總統蔡英文8日接見「2020第十六屆國際傑出發明家獎得獎人」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文8日接見「2020第十六屆國際傑出發明家獎得獎人」時表示，在面對後疫情時代的挑戰，產業創新升級是一定要走的路，期待得獎人與政府共同努力提升台灣研發的風氣與能量，促進產業創新發展。

蔡英文致詞時表示，「台灣國際發明得獎協會」及「中華創新發明學會」非常用心舉辦評選，每一年的頒獎大會都是創新發明界的一大盛事，也為學術界和產業界帶來許多交流。

對於得獎人，蔡英文表示，可以看到台灣的創新發明不但有傑出的成就，而且是不分年齡的投入，好比年紀最小的得獎人是12歲的許睿傑同學。她說，電腦程式設計是許睿傑的最愛，他希望能提升這方面的實力，運用在發明上，讓人們的生活更方便。

蔡英文說，相信得獎人都和許睿傑一樣，充滿熱忱和理想，也有無比的毅力，才能在一次又一次的經驗中創造豐碩的成果。

對於主辦單位，蔡英文表示，「國際傑出發明家獎」不斷與時俱進，為台灣產業注入更新、更多的能量。像是在2016年，政府開始推動生技醫藥等「五大創新產業」，從那一年起，「國際傑出發明家獎」也增設了「最高生技大賞」來表揚生技醫藥領域的發明人；生技醫藥產業有政府的重視，也有民間的支持，就更能激發出更多潛力，一起來促進發展。

蔡英文強調，過去幾年來，為了促進產業創新，政府完成《科學技術基本法》及《產業創新條例》的修法，以鼓勵更多人投入。現在，面對後疫情時代的挑戰，產業創新升級更是我們一定要走的路。

▼總統蔡英文8日接見「2020第十六屆國際傑出發明家獎得獎人」。（圖／總統府提供）

