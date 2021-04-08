轟蔡英文「台鐵改革宣言」複製貼上　黃健豪嗆：109項改在哪裡？

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者蕭羽耘／台北報導

太魯閣號出軌翻覆釀50死慘劇，身兼民進黨主席的總統蔡英文強調，改革台鐵責無旁貸，並提到台鐵總體檢報告144項中「已經完成109項」。對此，台中市議員黃健豪比對太魯閣、普悠瑪號事故後發言，抨擊蔡總統把2018年的稿子拿來重寫一遍，到底改在哪裡？

黃健豪批評，蔡英文 2018年說要改革，結果台鐵還是那樣，發生事情後又再說改革，但看不出來這次說的改革，和上次說的改革，有哪裡不一樣？改革台鐵當然是政府的責任，但上次做不到，這次又為什麼能做到，為什麼不必懷疑政府？而且為什麼要跟總統一起努力？自己能努力什麼？

針對總統稱台鐵總體檢報告144項中，「已經完成109項」。黃健豪分析，這樣改革比例高達75.7％是改在哪裡？總統、院長、部長可不可以開示一下，不知道蔡英文的109項，到底是改了什麼？

黃健豪提到，至於2020年底前要建置完「邊坡全自動監測系統」，預算2.75億在哪？2020年底如果有完成，2021年4月還會有這件事嗎？水果出口隨便就拿10億出來補貼，政府帳面上買數位廣告的錢一年就可以將近30億、觀光基金200億一年就可以燒光，但做個可以救命的邊坡監測只要2.75億，為什麼就是沒做？