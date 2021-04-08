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中央大學籌設「中大醫院」　桃園市醫審會通過！預計2027開幕

▲國立中央大學籌設八德校區，其中中大醫院案已獲得桃園市醫審會通過，圖為位於八德區的中大八德校區預定地空照圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國立中央大學籌設八德校區，其中中大醫院案已獲得桃園市醫審會通過，圖為位於八德區的中大八德校區預定地空照圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國立中央大學籌設八德校區，其中最受矚目的中大醫院設立計畫書已獲得桃園市醫事審議委員會審核通過，將送衛生福利部審查，預計今年可完成BOT招商與簽約。中大指出，教育部去年8月同意中大在八德區籌設八德校區，校區土地約2.6公頃，校區將包括中大醫院、智慧健康科技園區等，若引進民間資金到位順利，中大醫院最快將於2027年底開始營運。

中大表示，中央大學八德校區，主要以發展預防與精準醫學為核心的「智慧健康創新園區」，佔地約2.6公頃，園區包括有中大醫院、智慧健康科技園區、新創基地與國際人才培育中心等設施；八德校區交通位置極佳，位於桃園捷運綠線G01站對面，搭乘捷運或火車都非常方便，因鄰近國道3號，未來國3大鶯豐德交流道開通後，交通可謂四通八達。

▲國立中央大學籌設八德校區，校長周景揚校長率領中大團隊齊力開發「八德校區」，打造新世代智慧醫療照護體系。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲國立中央大學籌設八德校區，校長周景揚(中)率領中大團隊齊力開發「八德校區」，打造新世代智慧醫療照護體系。（圖／記者沈繼昌翻攝）

部於去年8月同意中大籌設八德校區，校區土地於今年1月獲得行政院同意撥用，中大醫院設立今年已經桃園市醫審會通過，近期將送衛福部審查，如果順利預計今年招商、簽約並實質開發。未來籌設八德校區採促參（BOT）模式，以引進民間資金進行興建營運。

中大選在八德設立中大醫院，主要考量八德地區人口已達20萬人，但區內僅有診所並無區域醫院設立，鄰近大溪區與復興區亦無區域醫院設立，醫療資源明確不足。為此，校長周景揚與市長鄭文燦去年1月曾簽署「八德智慧健康創新園區」合作意向書，將設立醫院以滿足當地急重症醫療需求，並發展新世代智慧健康科技，配合桃園智慧城市發展，並打造智慧醫療照護體系。

▲國立中央大學校長周景揚（右）與桃園市長鄭文燦（左）簽訂「八德智慧健康創新園區」合作意向書。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國立中央大學校長周景揚（右）與桃園市長鄭文燦（左）簽訂「八德智慧健康創新園區」合作意向書。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中大強調，未來中大醫院未來將與台大醫院、台北榮總、台北醫學大學、國泰醫院、聯新醫院、國防醫學院三軍總醫院、桃園國軍總醫院與亞東醫院等研發夥伴攜手合作，將以此基礎成立「學士後醫學系」，培育精準醫學與智慧醫療人才。

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