黑幫「招生主任」21歲！開宮廟搞陣頭專揪中輟生　警一口氣掃14人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子加入某黑幫後，為壯大幫派聲勢，平日在龜山區以經營宮廟陣頭做為掩護，但私下吸收不少中輟生與未成年少年加入組織，龜山警分局去年底查獲為首的李男率眾在仇家前施放鞭炮後逃逸，事後不滿被害人報警，竟率眾持刀械砸毀住家大門，威脅撤回告訴；龜山警方報請桃檢指揮偵辦，7日凌晨在龜山、八德等地區持搜索票同步搜索，查獲李男等14人到案，偵訊後依違反組織犯罪、恐嚇取財、妨害秩序、妨害自由與傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市李姓男子涉嫌吸收中輟生加入宮廟陣頭，再率眾聚眾鬥狠涉及多起恐嚇取財案，龜山警分局報警桃檢指揮偵辦，逮捕李男等14人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓男子涉嫌吸收中輟生加入宮廟陣頭，再率眾逞兇鬥狠涉及多起恐嚇取財案，警方查扣包括鯊魚劍、狼牙棒與球棒等兇器證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，去年12月接獲被害人報案，21歲的李姓男子不滿被害人與旗下小弟發生口角糾紛，竟率眾前往被害人住處尋仇，剛好被害人不在家，竟在其住家施放鞭炮後悻悻然離去；事後又不滿被害人報警，再度率眾持自製刀棍砸毀被害人住家大門，還威脅必須撤回告訴。

▲桃園市李姓男子涉嫌吸收中輟生加入宮廟陣頭，並率眾逞兇鬥狠涉及多起恐嚇取財案，警方查扣宮廟陣頭自製旗幟等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方還查出，李男因不滿幫眾欲脫離黑幫組織，竟率旗下成員對該名成員毆打成傷，並涉嫌恐嚇取財等暴力行為，警方根據被害人報案後長期蒐證，報請桃園地檢署信股檢察官雷金書指揮偵辦，7日凌晨向地院聲請持搜索票兵分多路在桃園市八德、龜山與桃園等地區同步搜索拘提，查獲李姓男子等14人到案，另查扣自製鯊魚劍3支、狼牙棒1支、電擊棒、甩棍、球棒、宮廟制服與組織旗幟等證物。

警方偵訊後，將李男等人依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害秩序、妨害自由與傷害等罪嫌移送桃檢偵辦；龜山警分局強調，秉持嚴正執法，持續掃蕩黑道幫派、打擊暴力犯罪、查緝各類毒品、檢肅非法槍械，絕對不容許犯罪者挑戰公權力與淨化社會治安之決心。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►「你兒涉毒遭綁架」桃園男急奔銀行領金條 警及時阻詐

►影／台版《神鬼交鋒》！越南偷渡女變整形密醫 全身名牌還參加選美

►影／國一桃園南下中壢段火燒車 駕駛及時逃生...一度回堵5公里