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影／台版《神鬼交鋒》！越南偷渡女變整形密醫　全身名牌還參加選美

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署去年9月間接獲民眾報案，桃園地區有不明身分越南籍女子在臉書公開招攬客人，以預約制從事整形美容等醫療行為，桃檢指揮移民署桃園專勤隊追查，今年1月間查獲崔姓女子到案；專勤隊查出，崔女係棄保潛逃通緝犯，坦承曾在越南從事美容工作，但未具醫師資格，以3500元至6000元不等價格，為不特定人非法施打玻尿酸與溶脂針等美容醫療行為，偵訊後依偽造文書與違反醫師法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲移民署桃園市專勤隊今年1月間查獲越南籍崔姓女子未具醫師資格，竟在臉書發布訊息招攬客人，未不特定客人從事整形美容等醫療行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園市專勤隊今年1月間查獲越南籍崔姓女子未具醫師資格，竟在臉書發布訊息招攬客人，為不特定客人從事整形美容等醫療行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園市專勤隊今年1月間查獲越南籍崔姓女子未具醫師資格，崔女還以他人居留證企圖蒙混，專勤隊當場拍照存證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園市專勤隊今年1月間查獲越南籍崔姓女子未具醫師資格，崔女還以他人居留證企圖蒙混，專勤隊當場拍照存證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

移民署北區事務大隊桃園專勤隊去年接獲桃檢指揮偵辦，桃園地區有不明身分女子在臉書公開招攬客人，專勤隊查訪後鎖定是26歲的崔姓越南籍女子涉有重嫌。專勤隊在今年1月間前往其潛深藏匿處民宅查詢，崔女見專勤隊員出現絲毫不緊張，還出示別人居留證，謊稱自己就是證件照片上的人，因整型緣故才有所不同，由於崔女堅稱就是居留證上的本人，除立即拍照存證，帶隊官立即將其帶回桃園市專勤隊清查。

▲移民署桃園市專勤隊今年1月間查獲越南籍崔姓女子從事密醫，甚至私下還上健身房健身。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園市專勤隊今年1月間查獲越南籍崔姓女子（左）從事美容密醫，甚至私下還上健身房健身。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專勤隊調查後發現，崔女從2017年間偷渡來台打工，後來被警方查獲棄保潛逃被通緝，崔女坦承曾在越南從事美容行業，明知未具合法醫師資格，棄保潛逃在台期間，透過臉書發訊息招攬客人，私下為不特定人士從事施打玻尿酸與溶脂針等美容醫療行為賺取生活費用，以3500元至6000元不等招攬不特定人士，但多以越南籍等外籍人士為主。

▲移民署桃園市專勤隊今年1月間查獲越南籍崔姓女子從事密醫，甚至還參加選美比賽。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園市專勤隊今年1月間查獲越南籍崔姓女子從事密醫，甚至還參加選美比賽。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專勤隊還查出，崔女以別人的身分在台期間還報名汽車駕訓班與上健身房健身，身上穿的都是名牌，甚至還參加同鄉選美比賽，為掩飾其真實身分，儼如台版《神鬼交鋒》電影情節，行徑相當大膽，在台期間日子過得十分愜意，案經桃檢指揮偵辦，專勤隊專案小組經過數月循線偵查，最終將崔女查緝到案，偵訊後依偽造文書與違反醫師法等罪嫌移送桃檢署偵辦。

移民署呼籲，在台外籍人士切勿以身試法，持用他人居留證或護照提供執法單位查驗，此舉將觸犯刑法偽造文書罪。此外，民眾切勿接受無合法醫師資格人員提供之醫療美容服務，避免衍生醫療糾紛致使自身健康受損。若發現不知名外籍人士在我國從事任何不法活動，可記錄時間、處所與案情檢舉，移民署對任何外來人口在台從事不法活動將嚴懲不貸。

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