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針眼男犯色戒！見正妹護理師穿短裙　躺病床治療...手機3拍裙底

▲桃園市蔡姓男子去年6月間因長針眼至眼科診所看診，躺在治療床上時竟以手機偷拍護理師裙底挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市蔡姓男子去年6月間因長針眼至眼科診所看診，躺在治療床上時竟以手機二度偷拍護理師裙底挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子去年6月間因長「針眼」前往眼科診所看診，醫師要他躺在治療床上，他見身材曼妙護理師穿裙子竟起色心，二度以手機偷拍裙底風光被當場抓包，護理師一怒報警提告；蔡男在偵訊時否認犯行，辯稱拿手機是看影片等語，但檢方根據診所監視錄影畫面與其手機竊錄護理師裙底之身體隱私部位犯行明確，8日偵結依妨害密罪嫌將蔡男聲請簡易判決處刑。

檢警調查，22歲的蔡姓男子去年6月間因眼睛罹患「麥粒腫」即俗稱的針眼，因眼睛不適於6月29日中午向桃園市某眼科診所求診，醫師要蔡男躺在治療床上等後割除時，蔡見護理師穿裙子隨侍在旁竟起色心，竟先後在中午12時28分、12時37分連續以手機偷拍護理師裙底風光，後來不慎碰觸護理師腿部被當場抓包發現，但蔡男卻否認偷拍，護理師憤而報警提告。

蔡男在偵訊時坦承有以手伸向護理師裙襬下方，但否認有偷拍情事，辯稱第一次割針眼有點不自然，手才會這樣伸，當時是拿手機看影片等語。但警方調閱診所監視畫面顯示，蔡在治療前就持手機伸向護理師裙底，手機鏡頭朝向裙底方向，因護理師察覺有異轉頭查看時，蔡立即將手縮回。

第二次又持手機試圖伸向護理師裙底，但因其移動又將手放回胸前。第三次因護理師輔助醫師為蔡治療針眼時，蔡持手機伸入護理師裙底方向，手機螢幕顯示為拍攝畫面，歷經約5秒鐘左右方將手機收回。

檢方根據現場監視錄影畫面、護理師筆錄等佐證，以及蔡男手機確實錄下護理師身體隱私部位犯行明確，蔡男之辯詞係事後卸責之詞，無足可採，檢察官偵結依妨害秘密罪嫌聲請簡易判決處刑。

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