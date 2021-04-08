菲律賓跟進！暫停60歲以下族群施打AZ疫苗　FDA：確保安全

記者詹雅婷／編譯

歐盟藥品管理局（EMA）證實，血栓應列為AZ新冠疫苗罕見副作用，但接種益處仍大過風險。但目前已有英國、南韓、義大利、西班牙、比利時等多國宣布暫停特定年齡層接種，菲律賓衛生當局8日也宣布，暫停60歲以下族群施打AZ疫苗，調查海外出現的血栓個案。

路透報導，AZ新冠疫苗由英國藥廠阿斯特捷利康與牛津大學聯合研發，但各國接連傳出施打疫苗後出現血栓，甚至因此喪命。對此，菲律賓食品暨藥物管理局長多明哥（Rolando Enrique Domingo）表示，儘管境內尚未出現此類不良副作用的個案，但政府已定調暫停60歲以下族群接種該疫苗。

▲目前已有英國、南韓、義大利、西班牙、比利時等多國宣布暫停特定年齡層接種AZ疫苗。（圖／路透社）

多明哥指出，「臨時暫停施打的決定，並不代表疫苗是不安全或無效，僅意味著我們正在採取預防措施，確保每位菲律賓人的安全。」

菲律賓政府始終希望藉由推廣接種新冠冠苗，緩解醫院壓力並提振經濟，迄今透過COVAX機制收到52萬5600劑AZ疫苗，並於3月1日展開首波施打作業，如今醫療工作者、年長者等族群已先後接種疫苗。截至目前，菲律賓已施打近92.3萬劑疫苗，包括中國科興疫苗及AZ疫苗，目標在今年完成7000萬人接種。

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