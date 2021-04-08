增包租代管誘因　內政部修法租金免稅額提高到1.5萬

▲內政部修法明定，相關契約不得作為租賃所得之依據，有助免除房東被課稅的擔憂。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院院會8日通過《住宅法》第23條修正草案，針對社會住宅包租代管計畫的房東，提高租金所得稅免稅額度，提升房東參與誘因。住宅所有權人租金所得免稅額度，每屋每月租金收入免稅額度，由原先的不得超過「1萬元」，修正為「1萬5000元」；同時也明定，相關契約不得作為租賃所得之依據，有助免除房東被課稅的擔憂。

內政部表示，考量部分房東擔心參與計畫，有被追溯課徵稅捐的疑慮，因此，修法新增社會住宅包租代管的租賃契約資料，僅作為租稅減免使用，不得作為租賃所得查核的依據，以鼓勵房東加入深具公益性的包租代管政策，讓房東安心參與，加速推動計畫。

內政部指出，修法後對於住宅所有權人租金所得免稅額度，由每屋每月租金收入免稅額度不得超過「1萬元」修正為「1萬5000元」。並增訂住宅所有權人所簽訂該租賃契約資料，不得作為該住宅所有權人租賃所得查核之依據。

內政部強調，本次修法擴大社會住宅包租代管的房東優惠，就是希望藉此鼓勵房東加入租屋協助行列，透過公、私部門齊心努力，協助無力購屋的家庭，有更多元的居住選擇，展現政府積極推動政策的決心，落實照顧青年及弱勢安居的目標。修正草案今院會通過，將儘速送請立法院審議。