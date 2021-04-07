徐國勇：台灣的民主自由防止疫情擴散　比共產國家好太多

▲徐國勇出席言論自由日開幕活動。（圖／內政部提供）



記者蔡文鈴／台北報導

內政部長徐國勇7日出席「言論自由日」開幕活動，他於致詞時表示，台灣用民主自由告訴全世界，不需要威權統治，我們也可以控制疫情擴散。

徐國勇表示，從選舉期間、疫情期間深感維護言論自由、確保消息正確，相當不容易；這次新冠肺炎疫情發生，一開始消息傳出可能從中國過來的，而整個過程裡中國給大家錯誤的認知就是，要用威權才能抑制疫情發展，「不准出門、出門就打斷腿，回嘴就壓制你。」

不過，徐國勇指出，從台灣的表現告訴全世界，我們的民主自由一樣可以控制疫期擴散，且民主自由不僅防止疫情擴散，也保障人權，這也顯示民主自由的國家比共產國家好太多。

徐國勇指出，在接收網路上的資訊時，應小心求證，避免觸法，散播謠言依刑法最高可處3年的有期徒刑，或依特別條例規定，最高可罰款300萬元，也提醒國人不要隨意轉傳來源不明的消息，成為假消息的幫兇，一同守護台灣言論自由的價值。

徐國勇也說，台灣在美國自由之家 (Freedom House) 2021年世界各國自由度調查報告中，以94分繼續名列自由國家，在亞洲僅次於日本的96分。自由的程度是世界對台灣民主價值的肯定，但同時也是警惕，警惕著我們的自由可能會成為特定人士可操作的破口。

內政部、二二八事件紀念基金會和鄭南榕基金會於二二八國家紀念館舉辦「言論自由的路上」系列活動開幕式，系列活動將從4月10日起，至4月25日止，在二二八國家紀念館每週末都有人權自由影展及真人圖書館講座，主題為假消息、網路霸凌及校園中的言論自由，歡迎大家一起參與，說出你的言論自由。