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美廉社首開藥妝複合店！結合Tomod’s千支品項　保養品、日雜都有

▲▼美廉社與日本藥妝品牌Tomod’s特美事合作，開設全新複合店。（圖／美廉社提供）

▲美廉社與日本藥妝品牌Tomod’s特美事合作，開設全新複合店。（圖／美廉社提供）

記者林育綾／台北報導

三商家購旗下超市美廉社經營邁入第15年，今年4月達成突破800間店里程碑！如今調整開發展店策略，與母公司旗下日本藥妝品牌「Tomod’s特美事」合作，在新北市三重開設首家超市結合藥妝的複合店，一次搶攻「民生必需品+藥妝」需求，目前複合店導入Tomod’s品項800至1000支，共10個貨架，包括營養保健品、個人清潔用品、日雜用品等都有。

▲▼美廉社與日本藥妝品牌Tomod’s特美事合作，打造全新複合店。（圖／記者林育綾攝）

▲美廉社與日本藥妝品牌Tomod’s特美事合作，打造全新複合店。（圖／記者林育綾攝）

美廉社去年在全台新增約70多家分店，截至今年達成全台800店，而為了讓服務融合家庭及個人的多重需求，調整開發展店策略，與日本藥妝品牌Tomod’s特美事合作，打造全新複合店型，預計第二季前開立約20間「美廉社」與「Tomod’s特美事」的複合店。

複合店選定位置以來客數較多、地處交通樞紐、非封閉型社區，且門市空間較大的店進行改裝，在不減少原有商品結構前提下，加入10座Tomod’s特美事商品貨架，導入品項約800到1000支，品類包括營養保健品、個人清潔用品、日雜用品等，Tomod’s特美事熱銷的綜合維他命、面膜、防蚊貼等均囊括其中。

▲▼美廉社與日本藥妝品牌Tomod’s特美事合作，開設全新複合店。（圖／美廉社提供）

▲▼複合店一次搶攻「超市民生必需品+藥妝用品」需求。（圖／美廉社提供）

▲▼美廉社與日本藥妝品牌Tomod’s特美事合作，開設全新複合店。（圖／美廉社提供）

這等同將銷售品類重新洗牌，讓原先超市的民生用品占比7成，而新增Tomod’s的保健保養品將占3成，期望改裝後的複合店來客數增加1到2成。尤其美廉社原先客層就以女性居多，此次期望能讓更多女性消費者能買到平常買不到的東西，成為主力客層。

▲▼美廉社與日本藥妝品牌Tomod’s特美事合作，打造全新複合店。（圖／記者林育綾攝）

▲▼優惠同步Tomod’s，品類包括營養保健品、個人清潔用品、日雜用品等。（上圖／記者林育綾攝；下圖／美廉社提供）

▲▼美廉社與日本藥妝品牌Tomod’s特美事合作，開設全新複合店。（圖／美廉社提供）

三商家購總經理邱光隆表示，複合店當中所有Tomod’s的商品優惠，都是同步全台其他25家Tomod’s門市，而許多商品價格都非常經濟實惠，例如無添加的日本沐浴乳不到百元，還有許多都在百元上下，近來還有牙刷2件139元、個人清潔用品買一送一等。期望能將客單從原本平均每筆120元至130元，拉高至135元。

▲▼美廉社與日本藥妝品牌Tomod’s特美事合作，開設全新複合店。（圖／美廉社提供）

▲三商家購總經理邱光隆（左）、特美事總經理水野博史（右）。（圖／美廉社提供）

而從去年底開始，部分店家還開賣熟食，像是蛋塔、炸雞、蘿蔔絲餅、胡椒餅，期望能拓展至100到200間店。為了歡慶800店，美廉社自即日起至4/20單筆消費滿200元，即贈20元折價券；蔬果單筆消費滿100元，贈會員點數18點。

品牌合作擴展客層：「全聯X無印良品」店中店

另外全聯福利中心也為了拓展客層、增加商品品類，年初在台北大安延吉門市開設「全聯X無印良品」店中店，網羅食品、廚房餐具用品、生活用品、妝品類、服飾內衣等品項，其中像是「收納、旅行用品、文具筆類、內衣⋯等」都是全聯新增的品類，可豐富消費者的選擇。

▲台北首間「全聯 X MUJI無印良品」店中店開幕。（圖／全聯提供）

全聯福利中心總經理蔡篤昌當時分享，全聯原先沒有賣文具，而無印良品的筆和文具非常受歡迎，他們很多忠實客戶是從小買一支筆開始，長大逐漸添購其他用品。與無印良品的合作，無疑可補足原先沒有販售的商品，互相拉抬，也提到「很多時候不是消費者沒需求，而是通路沒供給」。

▲MUJI無印良品的「收納、旅行用品、筆類、內衣」等，都是全聯新增的品類。（圖／記者林育綾攝）

此外全聯也獨家引進來自日本的「生活良好」品牌，多達134個品項，種類涵蓋食品、民生用品等，像是休閒零食、調味品、麵製品、罐頭、食用油、沖泡飲品、五金用品及寵物等相關商品，讓消費者不用出國也能感受濃濃日本味，價格帶約49元~320元，像是「生活良好海鮮豆菓子」、「生活良好動物餅乾」、「生活良好花生巧克力」都是名列前茅的熱銷零食。

▲全聯也獨家引進「生活良好」品牌多達134個品項。（圖／記者林育綾攝）

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