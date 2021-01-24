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無印良品靠一枝筆「圈粉」！全聯有感：粉絲忠誠度是從小到大養成

▲▼台北首間「全聯 X MUJI無印良品」店中店開幕。（圖／記者林育綾攝）

▲無印良品因「一枝筆」圈粉顧客！很多死忠消費者從小買筆開始，長大逐漸買收納等其他品項。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯與日本品牌MUJI無印良品合作，1月21日在台北大安延吉門市開設首間「全聯X無印良品」店中店！全聯總經理蔡篤昌透露，無印良品很多粉絲是從小「買一枝筆開始」，長大再逐漸添購收納等用品，「從小慢慢變忠誠」。這帶給他很大的啟發，也認為這樣的合作是「互相拉抬、換粉」，消費者也能一站補足生活所需用品。

▲▼台北首間「全聯 X MUJI無印良品」店中店開幕。（圖／全聯提供）

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▲台北首間「全聯 X MUJI無印良品」店中店開幕。（圖／全聯提供）

全聯21日宣布「MUJI無印良品」進駐台北大安延吉門市，網羅食品、廚房餐具用品、生活用品、妝品類、服飾內衣等品項，其中「收納、旅行用品、筆類、內衣」等，都是全聯新增的品類，讓消費者有更豐富的選擇。

▲▼全聯宣布無印良品進駐台北大安延吉店。（圖／記者林育綾攝）

▲MUJI無印良品的「收納、旅行用品、筆類、內衣」等，都是全聯新增的品類。（圖／記者林育綾攝）

全聯福利中心總經理蔡篤昌分享，其實原先全聯沒有賣文具；而他看到無印良品的筆和文具非常受歡迎，他們的忠實客戶很多是「從小買一枝筆開始」，逐漸添購筆記本和其他文具，長大了又添購收納工具、衣物等，「從這樣的小地方開始，無印很多粉絲是從小慢慢變忠誠」。

他受到很大的啟發，也從中了解到「很多時候不是消費者沒需求，而是通路沒供給」。而全聯與無印良品的合作，無疑可補足原先沒有販售的商品，提供消費者更豐富的選項，也毫不介意合作品牌販售的品類跟全聯重複。

▲▼全聯宣布無印良品進駐台北大安延吉店。（圖／記者林育綾攝）

▲「全聯 X MUJI無印良品」也有許多進口零食。（圖／記者林育綾攝）

蔡篤昌也說，由於消費者對全聯的印象就是「便宜、CP值高」，對無印良品的印象可能是過去的「高價」，因此MUJI無印良品進駐全聯，也等於是品牌互相拉抬，消費者會消弭對無印良品既定的「昂貴」印象，等於可互補雙方客層，達到「換粉」的目的。而且雙方對的經營理念其實一致，都是希望以實惠的價格提供消費者「美好生活」。

他表示，全聯從生活良好、阪急麵包、We Sweet聯名甜點的開發、PX PAY行動支付的推出，一直到「PX GO!小時達」及「Uber Eats外送服務」的上線，都可見全聯積極經營品牌、拓展新客層的決心。藉由不同品牌合作，滿足消費者購買高、中、低價位商品的需求。

▲▼MUJI無印良品進駐全聯，以全台價格統一為特色。無印良品總經理梁益嘉、全聯總經理蔡篤昌。（圖／全聯提供）

▲全聯福利中心總經理蔡篤昌（圖右）、MUJI無印良品總經理梁益嘉攜手催生「店中店」的合作模式。（圖／全聯提供）

MUJI無印良品總經理梁益嘉也表示，無印良品在日本，雖然在部分大型店鋪開幕時販售生鮮蔬果，但像這樣進駐超市並以「店中店」的模式經營，則是「全球首創的先例」。全聯一直以來強調實在的價格，而MUJI無印良品在經過多年的價格檢視與調整後，也希望將「良質與良值」的形象深入溝通每一個家庭，相信雙方攜手，不僅能扮演日常生活最佳支援者的角色，亦能提供消費者更便利的購買通路。

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