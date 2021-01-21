台北首間「全聯X無印良品」搶先看！獨家日本品牌隱藏熱銷品曝光

▲台北首間「全聯 X MUJI無印良品」店中店開幕。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心今（21）日宣布，台北首間「全聯X無印良品」店中店正式開幕！此模式是全球首創的先例，融合全聯的平價和無印良品「有道理的便宜」，除了100%移植日系品牌的高質感，更獨家引進「生活良好」品牌多達134個品項，其中有日本人氣零食，還有毛小孩零食也在去年賣破500萬，「隱藏版」熱賣商品也曝光！

▲全聯也獨家引進「生活良好」品牌多達134個品項。（圖／記者林育綾攝）

全聯宣布日本知名品牌「MUJI無印良品」進駐台北大安延吉門市，網羅食品、廚房餐具用品、生活用品、妝品類、服飾內衣等品項，其中像是「收納、旅行用品、筆類、內衣⋯等」皆是全聯新增的品類，可豐富消費者的選擇。1/21開幕當日，購買MUJI無印良品消費滿799元，贈MUJI溫和去角質洗面乳(120g)或MUJI溫和洗面乳(120g)，數量有限，送完為止。

▲▼全聯宣布無印良品進駐台北大安延吉店。（圖／記者林育綾攝）

業者表示，無印良品自去年9月開始進駐全聯進行測試，截至今年1月底共11間門市，分別位於雙北、桃園、雲林、嘉義、高雄、宜蘭，預計2021年底可達近60間門市，依各店大小約有17~28座貨架，主要引進MUJI無印良品年度熱銷品、各類別主力商品、日常基本品，以及具有環保友善地球概念的商品。

▲台北首間「全聯 X MUJI無印良品」店中店開幕，雙方舉行剪綵儀式。（圖／全聯提供）

MUJI無印良品進駐全聯以「全台價格統一」為特色，受到不少消費者好評，根據內部銷售資料顯示，「無印良品溫和洗面乳」、「無印良品溫和去角質洗面乳」榮登銷售金額第1、2名的明星商品，推估消費者會比較同品類商品的質感，相近的價格會選擇優質的品牌。

▲▼「無印良品懷舊棉花糖」、「無印良品即食迷你拉麵雞汁風味」都熱銷榜上名列前茅。（圖／記者林育綾攝）

而「無印良品懷舊棉花糖」、「無印良品化妝棉」和「無印良品即食迷你拉麵雞汁風味」也在熱銷榜上名列前茅。銷量部分，實惠又實用的筆類商品也賣出好成績，像是「無印良品自由換芯附蓋膠墨筆」、「無印良品透明管自動筆」，成功讓全聯成為消費者可一站購足所有生活用品的好去處。

▲全聯原先沒賣文具，如今無印良品的進駐，提供消費者更豐富的選項。（圖／記者林育綾攝）



全聯福利中心總經理蔡篤昌分享，其實原先全聯「沒有賣文具」，而無印良品的筆和文具非常受歡迎，他們的忠實客戶很多是從小買一支筆開始，逐漸添購筆記本和其他文具，長大了又添購收納工具、衣物等，從這樣的小地方開始，無印很多粉絲是「從小慢慢變忠誠」。

因此從中了解「很多時候不是消費者沒需求，而是通路沒供給」，全聯與無印良品的合作，無疑可補足原先沒有販售的商品，提供消費者更豐富的選項，也毫不介意無印販售的品類跟全聯重複。

▲▼台北首間「全聯 X MUJI無印良品」店中店開幕。（圖／全聯提供）

此次台北大安延吉門市不只有MUJI無印良品進駐，更有獨家的「生活良好」品牌，同樣來自日本，讓消費者不用出國也能感受濃濃日本味！該品牌是日本超市協會(AJS)的自創品牌，在當地有51家會員超市，而全聯是唯一海外會員。

▲此次台北大安延吉門市不只有MUJI無印良品進駐，更有獨家的「生活良好」品牌。（圖／記者林育綾攝）



目前引進「生活良好」商品多達134個品項，十分完整，種類涵蓋食品、民生用品等，像是休閒零食、調味品、麵製品、罐頭、食用油、沖泡飲品、五金用品及寵物等相關商品，價格帶49元~320元。

根據銷售數據發現，生活良好的客群漸漸趨向年輕化，35歲以下的消費者在休閒零食、麵製品及調味品等品類購買的比例有增加的趨勢，像是「生活良好海鮮豆菓子」、「生活良好動物餅乾」、「生活良好花生巧克力」都是名列前茅的熱銷品。

▲▼「生活良好海鮮豆菓子」、「生活良好動物餅乾」、「生活良好花生巧克力」都是名列前茅的熱銷品。（圖／記者林育綾攝）

此外還有讓人出乎意料的「隱藏版」熱賣商品，例如「生活良好無漂白咖啡濾紙（100張）」在去年銷量、銷售金額都奪冠，一年賣出超過1600萬元的業績，銷量破20萬包，等於有超過2000萬張的無漂白咖啡濾紙被消費者買回家。

▲「生活良好無漂白咖啡濾紙（100張）」去年銷量、銷售金額都奪冠！（圖／記者林育綾攝）

而去年6月開始販售的寵物零食「生活良好犬用起司雞丁」及「生活良好犬用雞柳條」，2支商品去年就賣超過500萬，預計今年業績預估可衝破千萬，成為生活良好隱藏版新明星！

▲2款毛小孩零食去年6月引進賣超過500萬，預計今年業績預估可衝破千萬。（圖／記者林育綾攝）

全聯大安延吉門市

地址：台北市大安區市民大道四段190號