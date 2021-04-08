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多次走失被警尋回拒回家　8旬翁：我太太「囉哩巴說一大堆」

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名高齡81歲的顏姓老翁有多次走失紀錄，日前清晨6點多獨自在大智市場徘徊近4小時，距離住處僅150公尺卻怎麼也想不起來家在哪裡，警方後來順利連絡上顏妻，顏男一聽到老婆馬上拒絕回家，「她會囉哩巴說一大堆」，員警機警改口說是女兒要他回家，顏男才乖乖坐上警車。

▲▼台中8旬老翁多次走失被警尋回卻不願回家，因為老婆會囉哩巴說。（圖／民眾提供）

▲▼台中8旬老翁多次走失被警尋回卻不願回家，因為老婆會囉哩巴說。（圖／民眾提供）

▲▼台中8旬老翁多次走失被警尋回卻不願回家，因為老婆會囉哩巴說。（圖／民眾提供）

台中市政府警三分局立德派出所警員黃若媙、鄭裕憲，日前上午10點多獲報，有名老人從清晨6點多，就在大振街與建功街口徘徊，問他家裡住哪卻說法反覆，僅記得要來找女兒，還好攤商們非常熱情，不僅提供椅子讓老翁休息，還準備紅茶讓他解渴。

警方到場發現老翁未帶任何證件，手機也因為密碼多次錯誤遭鎖住，所幸老翁還記得自己年籍資料，經確認老翁身份後，順利連繫上顏妻，不過顏妻有事無法立刻前來接回，委請警方先載回家，她稍後會立即趕回家，沒想到顏男一聽到老婆要他回家，馬上揮手果斷拒絕，「不用啦，她會囉哩巴說一大堆」，堅持要在現場等女兒來接。

還好警方靈機一動，趕緊搬出女兒的名義，「女兒要你先回家！」老翁這才同意搭上警車，由警方送回住處，滿臉落寞的顏男，覺得自己老了不中用，讓警方忙碌頻頻致歉，員警暖心安慰「看到你平安回家就好！」

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