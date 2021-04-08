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他超愛「神祕茶」飲料店卻很少見！內行秀口袋名單：套什麼都好喝

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲比較少飲料店有賣普洱茶。（示意圖／林世文記者攝）

記者黃可昀／綜合報導

台灣人愛喝茶，到飲料店也喜歡點一杯紅茶、綠茶解渴，但除了最常見的這2種茶類，各家飲料店都有自己的獨門招牌！一名網友最愛喝的茶就是「普洱茶」，可是很少飲料店有賣，想喝都要買茶葉回來泡或是到處找，「有沒有為什麼想買杯普洱茶那麼難的掛？」

原PO在PTT表示，市面上較少飲料店有賣普洱茶，平時想喝都在家自己泡茶葉，但最近天氣越來越熱，「就是會想要買個女店員親自手搖的手搖杯來喝」，無奈問了許多家，不是沒賣就是喝起來差強人意，不禁令他納悶，普洱茶的成本又沒有特別高，為什麼飲料店都不販售呢？

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▲▼手搖杯,食品安全,熱量,手搖飲料,茶飲。（圖／記者李毓康攝）

▲普洱茶是冷門品項，主要是有特殊氣味。（示意圖／記者李毓康攝）

網友指出，普洱茶不盛行的主因是不符合大眾口味，並非每個人都接受這種特殊香氣，飲料店若進口普洱茶葉，但點的客人少就不符成本，「一般大眾沒那麼喜歡吧」、「沒市場」、「好的普洱不便宜」、「大眾對普洱有錯誤的印象，以為發霉、是臭的」、「普洱很臭+1，味道我覺得聞起來跟拖把水有87%像。」

內行人也列舉了幾家有賣普洱茶的連鎖飲料店，「茶魔（茶之魔手）唯一的優點就是普洱」、「茶湯會有吧」、「茶魔檸檬普洱好喝」、「清心有」、「樺達有啊純普洱，個人覺得OK不難喝。」網友也提到，單喝普洱茶無法接受的人，可以試試看加鮮奶一起喝，會有意想不到的味道，「我一直覺得普洱很神奇，套什麼都好喝」、「個人覺得普洱不好喝，但是跟其他東西加在一起就變好喝。」

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