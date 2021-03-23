老公深夜續攤0告知！婆婆隔天傳「33字護航」　網看傻：加速毀滅

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名人妻發文吐苦水，日前先生晚上出門，只含糊表示要去吃飯，後來續攤晚歸也完全沒報備，對此她頗有微詞；沒想到，婆婆反過來傳簡訊替兒子講話，態度、語句都讓她傻眼。

女網友在「靠北婆婆2.0」提到，當天老公晚上6點出門，只含糊地說「要出去吃飯」，直到晚上10點，女兒看時間不早了，便主動打電話給他，但先生軟聲安撫後，也完全沒有要回家的跡象。

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後來又等了半小時，忍無可忍的她親自打電話，結果老公在沒報備的情況下，已跑到另一個地方續攤，此舉瞬間惹火她，兩人也隔著電話大吵一架。

令她錯愕的是，婆婆隔天傳簡訊詢問此事，並護航兒子說「溝通好，改進才好，夫妻要相處一輩子，為了家庭和樂，放寬心。他不瞎搞，妳還求什麼？」

▲婆婆反過來質疑她，要求太多。（圖／翻攝自臉書／靠北婆婆2.0）

一席話無疑火上澆油，原po立刻炸毛回應，「妳自己去跟他講，原來不出軌，就是對家庭負責喔？我下次跟我朋友家人聊一下。」

對此，網友們也紛紛搖頭感嘆，「婆婆說的話，是快速讓婚姻毀滅」、「這種簡訊已讀就好。夫妻倆的事不需要跟別人交代，兒子自己生的，就算出軌、家暴，婆婆也會叫妳看開點」、「到底是誰要改進」、「婆婆哪隻眼確定她兒子沒瞎搞」、「當媽的不能害了別人女兒」、「就是沒感情了，還不離開」。

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