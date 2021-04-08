老虎伍茲車禍原因出爐　把油門當煞車踩！140公里過彎失控撞爛

▲ 老虎伍茲飆速撞爛車原因曝光。（圖／路透）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電

美國高爾夫名將老虎伍茲（Tiger Woods）2月23日車禍重傷。警方今天公布調查結果，當時車輛時速高達140公里，過彎失控，伍茲疑似把油門當成煞車踩。

1個多月前，45歲的老虎伍茲開著借來的韓國品牌豪華休旅車在加州的帕洛斯維第斯（Palos Verdes）發生車禍，車子衝出馬路撞上路樹，伍茲身受重傷。

出事的路段速限45英里（72公里），警方今天公布報告發現，伍茲當時車速為速限的兩倍，高達82到87英里（131到140公里）。

洛杉磯郡警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）今天宣布事故主因，指出「車輛在不安全的速度下行駛，導致無法成功過彎」。

警方從車上取得數據顯示，伍茲出事之前不但沒有踩下煞車，而且油門踩到99%。調查人員認為，伍茲可能一時之間誤把油門當作煞車踩，車子撞樹時估計時速75英里（120公里）。

伍茲的頭部受到撞擊，對車禍前發生的事情幾乎失去記憶，調查人員指出，沒有證據顯示伍茲在藥物或酒精影響下駕車，車上沒有遺留酒精或藥物。

警方不打算進行刑事調查，雖然伍茲超速違規，但因為現場沒有目擊者，警方無法對伍茲開出罰單，把事件認定為單一車輛肇事。

伍茲受傷之後，腿部開刀治療，目前人在佛羅里達州的家裡休養。他今天在推特（Twitter）貼文感謝洛杉磯警消人員在車禍當時的專業救助，即時將他送醫治療。