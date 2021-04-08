新北險陷核災！核一廠驚傳挖破冷卻水管　3個月後才說

記者黃翊婷／綜合報導

台電核一廠去年底傳出有工人不慎挖破冷卻水管，險些陷入核災風險。原子能委員會、台電以及承包商中興工程顧問公司皆證實的確有這起未曝光的意外，但強調管線破裂後已立即修復，加上冷卻水管共有兩條，反應爐也停機許久，溫度還在安全範圍內，並沒有安全疑慮。

▲核一廠。（圖／台電提供，下同）

根據《聯合新聞網》報導，吹哨者爆料，核一廠核島區西南角在去年12月21日發生工人挖斷冷卻水管線事件，導致冷卻水管只剩一條，若再發生意外，燃料池、反應爐沒有冷卻系統，恐怕會釀成比日本福島核災更嚴重的災難；對此，中興工程顧問執行副總經理余信遠、台電以及原能會皆證實，是因為誤判才會挖破管線，已在事發7天內完成補修，況且冷卻水管共有兩條（原為3條，其中一條因為太過老舊，已不堪使用），反應爐也停機許久，溫度還在安全範圍內，並沒有安全疑慮。

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據了解，位於新北市石門區的核一廠已宣告正式除役，台電曾編列8年300億元的預算，作為整地、興建臨時儲存倉庫等工程之用。不過，去年8月傳出活躍於金山、石門地區的天道盟同心會，覬覦這塊長達25年、總經費高達千億元的大餅，還勒索包商交付「搓湯圓費」，甚至設局將不聽話的廠商砍成重傷，眼睛險些失明。

▲核一廠已獲得原能會核發除役許可。

面對核電廠工程發生暴力圍標事件，原能會2020年12月2日曾發表聲明強調，台電公司承包廠商選定，是由台電依權責自行辦理，但是原能會對其是否影響核能安全十分重視，除已正式發函要求台電確實督導相關作業查核，提出防範措施以避免類似事情影響工程及相關作業進行之外，也有召開管制會議，要求台電針對核電廠承包商，應落實其專業技術能力與資格要求的審核及控管機制。

沒想到暴力圍標事件落幕僅僅3個多月，台電又被爆料挖破冷卻水管，加上近期全台民眾因為台鐵太魯閣號事故，對於工地管理議題相當關心，後續要如何防範類似的事情再度發生，還有待相關單位進一步研擬、討論。