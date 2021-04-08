可讓我再抱她嗎？太魯閣出軌頭七　楊父悼6歲愛女：與海同成小天使

▲太魯閣號出軌造成50死、超過200人受傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

4月2日清明連假首日，原本是返鄉掃墓的重要節日，沒想到一早台鐵408車次太魯閣號在花蓮發生嚴重出軌意外，造成50死、超過200人受傷，無數家庭因此天人永隔。今（8）日是民間習俗所稱的「頭七」，一位楊先生一家三口也搭上這列死亡列車，6歲女兒因嚴重受傷過世，8歲女兒則頭顱受損嚴重，目前還在醫院救治。慈濟醫院醫師林喬祥曾透露，楊爸爸到醫院時還緊抱著女兒遺體，出現嚴重的創傷壓力症候群。

▲救難人員在臉書寫下最讓他印象最深刻的一幕。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

一位救難人員在臉書上發文透露，失事當天楊姓男子被救出來時，他在救難人員背上時不斷說著「還有2個女兒在車內，麻煩你們快點救她們出來。」不過當6歲女兒被抱出來時已經明顯無生命跡象，楊父看到時就開口「可以讓我再抱抱她嗎？」令現場眾人鼻酸。

而另一位8歲女兒則頭蓋骨凹陷碎裂，緊急送醫開刀救治後恢復情況良好，4日已清醒，恢復狀況良好。慈濟醫院6日指出，楊小妹狀況良好，已經可說話、拍拍手了。不過慈濟醫院醫師林喬祥透露，楊父已經出現出現嚴重的創傷壓力症候群，但在招魂後精神穩定許多，也向他透露因為小女兒非常喜歡水，決定要以海洋的方式安置遺體，「讓她與海洋同在，當一個最美麗、可愛的小天使」。