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社會 社會焦點 保障人權

李義祥「自開怪手拉工程車」鬆脫害50死　續追3關鍵時間點

▲▼事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，事發當時李義祥在工寮旁打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，事發當時李義祥在工寮旁打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

台鐵太魯閣號出軌事故造成50人死亡，知情人士透露，工程負責人李義祥發現工程車被卡住後，跳下車改開怪手想把車拉出，沒想到就在車子快脫困時竟然鬆脫滑落到邊坡上，最後被太魯閣號撞上導致這起悲劇。

運安會主委楊宏智表示，7日發現新的事證包括錄音檔案，不過，相關資料都已經移交檢調，不便透露。知情人士也說，運安會找到新的資料非常關鍵，有事發當下的所有錄音，可以知道當時工程車卡在樹叢之後，現場人員如何處理，也可以知道為何工程車會從卡在樹叢的狀態，變成翻落軌道的狀態，屆時檢調可能還要再收押一個人。

▲運安會模擬工程車軌跡，編號3的位置就是怪手。（圖／運安會提供）

根據《聯合報》報導，有知情人士透露，李義祥本來駕駛工程車，結果因迴轉不慎卡在樹叢。李義祥這時就跳下車、跑去開怪手想拉工程車道路上脫困。沒想到就在快成功的時候，工程車竟然滑落邊坡、直接掉至軌道上，最後被行駛過來的太魯閣號撞上、奪走50條人命。工程車卡住後如何移動、熄火、滑落邊坡的過程，是現在檢調調查的關鍵點。

▼越南籍移工阿好昨遭警方逮捕帶回。（圖／記者張君豪攝）

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