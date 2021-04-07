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遺體一移出攝影機全向後轉！　資深記者吐露心聲：記者也是人

▲▼為表對家屬的尊重，記者將攝影機向後轉。（圖／陳秀鳳授權提供）

▲為表對家屬的尊重，記者將攝影機向後轉。（圖／陳秀鳳授權提供，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

台鐵408次太魯閣事故造成重大傷亡！資深記者陳秀鳳在臉書上分享現場狀況，她指出當罹難者遺體移出時，所有記者都將攝影機向後轉，接著退出採訪區，以示尊重家屬，並吐露心聲說「記者也是人，先是人，再是記者」。

陳秀鳳昨（6）日在臉書發文指出，過去許多災難事故，記者們犧牲休假，衝到現場沒日沒夜的為民眾帶來第一手消息，尤其是扛著重裝備的攝影記者，永遠在鏡頭背後，永遠不會出現在鏡頭裡，「記者沒你想像的愚蠢和嗜血，也沒你想像的沒讀書！」

▲▼為表對家屬的尊重，記者將攝影機向後轉。（圖／陳秀鳳授權提供）

陳秀鳳分享自身工作經歷，1991年苗栗造橋火車對撞有30人身亡，由於她得在地上數罹難者人數，導致整晚惡夢不敢睡；1999年921大地震，事發突然讓她什麼都來不及帶就趕往南投採訪，甚至連吃了好幾天的沙其馬，最後忍不住跑到慈濟發放站，與災民一起排米粉湯，算起來「慈濟對我有『一飯之恩』」。

「記者也是人，先是人，再是記者！」陳秀鳳表示，採訪「災難新聞」就是一場「新聞災難」，尤其是在荒郊野外，吃喝拉撒還有心理衝擊都是問題。而在這次的太魯閣事故中，記者過度呈現災民哭泣的畫面、驚悚可怕的鏡頭、侵入式地對罹難者家屬拍攝堵麥已經愈來愈少。

她強調，沒有任何一位記者願意或喜歡犯錯，但記者也會害怕，也會不知所措，「我們與惡的距離愈來愈遠」，最後她也不忘和記者同業們說聲「大家辛苦了」。

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遺體一移出「攝影機全向後轉」　資深記者吐露心聲
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