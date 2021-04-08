台東立委淚灑質詢台！超怕左翻墜海溝　東部人怒：沒有隧道就完了

圖文／鏡週刊

交通部長林佳龍7日前往立法院交通委員會報告台鐵太魯閣號意外事件，除引發民眾怒火，更有資深媒體人直指台鐵「人老車老公司老」，讓曾任法官、深耕台東超過30年的立委劉櫂豪淚灑質詢台，感嘆到「為什麼又是東部！」並氣憤表示，這次事件中死傷最多是台東民眾，整個台東氛圍都還是「說不出悲痛」。

這輛死亡列車上，由於是實名制列車，多是身分證V、U開頭的台東、花蓮民眾，有民眾表示，今天是撞到10噸重的工程車，如果是撞上更大噸數的砂石車或怪手，又沒有隧道山洞的庇護，很有可能火車直接左翻到山谷，甚至是跟創意旅行社事件一樣，直接滾到太平洋的馬里亞納海溝裡，至今都無法找回。

東部人口在這次的太魯閣號事件中，展現出相當高的秩序與水準，在列車發生意外後，沒有發生爭先恐後的「踩死人」意外事件，反而是相互協助爬上車頂，手牽著手一起跨過高壓電纜的危險，更讓長者先行展現出相當高的生命情操，不落人後的公民養成，但是在交通安全上台鐵並沒有與時俱進。

資深媒體人姚惠珍就在政論節目《關鍵時刻》上表示，打開台鐵的整個財務狀況，就會發現可以用7個字形容「人老車老公司老」她強調，台鐵光是虧損金額就高達1300億元新台幣，一年光支付勞工退撫金就高達45億元，沒有足夠錢支付還向銀行借錢，累計利息每年要8億元，相當驚人。

立委劉櫂豪則表示，台鐵局已無法靠內部來自我管理，改革要提高到行政院長層級才能讓大家安心。他在事發當天晚上到花蓮殯儀館協助家屬處理後事，竟發現台鐵只派一個地方的副組長，根本無法應對急得一團亂的家屬，台鐵更連關懷中心都沒設立。

劉櫂豪在質詢時淚灑質詢台，表示無論心情如何沉重，都比不上罹難者和家屬萬分之一，強調「一直到今天，每當想到事發當天在現場和隔天在殯儀館，台東鄉親、家屬急得像熱鍋螞蟻，叫我的名字，希望我去幫他們的時候，我沉重的無法說話。」



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