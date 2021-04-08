　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東立委淚灑質詢台！超怕左翻墜海溝　東部人怒：沒有隧道就完了

名制列車上多是東部人口，隧道口的招魂場面備極哀戚。

圖文／鏡週刊

交通部長林佳龍7日前往立法院交通委員會報告台鐵太魯閣號意外事件，除引發民眾怒火，更有資深媒體人直指台鐵「人老車老公司老」，讓曾任法官、深耕台東超過30年的立委劉櫂豪淚灑質詢台，感嘆到「為什麼又是東部！」並氣憤表示，這次事件中死傷最多是台東民眾，整個台東氛圍都還是「說不出悲痛」。

這輛死亡列車上，由於是實名制列車，多是身分證V、U開頭的台東、花蓮民眾，有民眾表示，今天是撞到10噸重的工程車，如果是撞上更大噸數的砂石車或怪手，又沒有隧道山洞的庇護，很有可能火車直接左翻到山谷，甚至是跟創意旅行社事件一樣，直接滾到太平洋的馬里亞納海溝裡，至今都無法找回。

死者的行李箱最終由鐵路警察協助送返家屬。

東部人口在這次的太魯閣號事件中，展現出相當高的秩序與水準，在列車發生意外後，沒有發生爭先恐後的「踩死人」意外事件，反而是相互協助爬上車頂，手牽著手一起跨過高壓電纜的危險，更讓長者先行展現出相當高的生命情操，不落人後的公民養成，但是在交通安全上台鐵並沒有與時俱進。

資深媒體人姚惠珍就在政論節目《關鍵時刻》上表示，打開台鐵的整個財務狀況，就會發現可以用7個字形容「人老車老公司老」她強調，台鐵光是虧損金額就高達1300億元新台幣，一年光支付勞工退撫金就高達45億元，沒有足夠錢支付還向銀行借錢，累計利息每年要8億元，相當驚人。

立委劉櫂豪在質詢交通部時淚灑質詢台。（立委劉櫂豪提供）

立委劉櫂豪則表示，台鐵局已無法靠內部來自我管理，改革要提高到行政院長層級才能讓大家安心。他在事發當天晚上到花蓮殯儀館協助家屬處理後事，竟發現台鐵只派一個地方的副組長，根本無法應對急得一團亂的家屬，台鐵更連關懷中心都沒設立。

劉櫂豪在質詢時淚灑質詢台，表示無論心情如何沉重，都比不上罹難者和家屬萬分之一，強調「一直到今天，每當想到事發當天在現場和隔天在殯儀館，台東鄉親、家屬急得像熱鍋螞蟻，叫我的名字，希望我去幫他們的時候，我沉重的無法說話。」


更多鏡週刊報導
【台鐵出軌爆黑幕】工程車卡樹叢救援失敗　怪手司機幫倒忙恐成車禍共犯
【台鐵花蓮出軌】最慘第8節車廂拖出清空隧道　包商恐遭台鐵求償逾10億元
【台鐵花蓮出軌】搜救人員心理壓力大　肉難嚥睡難眠

►外型小巧、可與其他Apple裝置一起使用

ET快訊
HowHow士林夜市巧遇「五月天阿信擺攤」？　15秒網看呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東立委淚灑質詢台！超怕左翻墜海溝　東部人怒：沒有隧道就完了

緊急電話直達「調度所」16秒可救太魯閣　李義祥第一通卻找吊車公司

台積電捐2套衣服給一線人員！媒體人揭「潛規則」：非常細膩、貼心

整修墾丁度假酒店涉詐貸2億…富驛前董座侯尊中：完全是誤會

21歲憲兵遺體回台東　姊姊、鄰居拿菊花哭喊：建致，你到家了

28歲啃老男放火燒家！躲一旁看自己的傑作　媽媽回家愣住

回家了！卓思潔、莊建致頭七前抵達台東殯儀館　花蓮憲兵軍禮送行

更新／出軌後逃跑！　工程車副駕「非法移工」晚間移送地檢署

遺體一移出攝影機全向後轉！　資深記者吐露心聲：記者也是人

快訊／台南「行人闖鐵軌」被自強號擦撞　警消急衝現場救援

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

素描課拿「鄧紫棋美照」當考題　超低分作品網看呆…本人說話了！

機車外側左轉！轎車直撞90°彈起　騎士倒地「神速滾兩圈」險遭輾壓

瑤瑤「近距離跳辣舞」KID：我會罩不住啦　PS女孩跳炸裂舞應援...吳宗憲「好香喔！！」

台東立委淚灑質詢台！超怕左翻墜海溝　東部人怒：沒有隧道就完了

緊急電話直達「調度所」16秒可救太魯閣　李義祥第一通卻找吊車公司

台積電捐2套衣服給一線人員！媒體人揭「潛規則」：非常細膩、貼心

整修墾丁度假酒店涉詐貸2億…富驛前董座侯尊中：完全是誤會

21歲憲兵遺體回台東　姊姊、鄰居拿菊花哭喊：建致，你到家了

28歲啃老男放火燒家！躲一旁看自己的傑作　媽媽回家愣住

回家了！卓思潔、莊建致頭七前抵達台東殯儀館　花蓮憲兵軍禮送行

更新／出軌後逃跑！　工程車副駕「非法移工」晚間移送地檢署

遺體一移出攝影機全向後轉！　資深記者吐露心聲：記者也是人

快訊／台南「行人闖鐵軌」被自強號擦撞　警消急衝現場救援

魏德聖當紅娘「一定有人談戀愛」　神預言成真⋯組內CP結婚了！

台鐵「站票存廢」引爆兩派大戰！花東人吐心聲　一句話戳中關鍵

台東立委淚灑質詢台！超怕左翻墜海溝　東部人怒：沒有隧道就完了

緊急電話直達「調度所」16秒可救太魯閣　李義祥第一通卻找吊車公司

鋼龍初登板加入味全先發輪值　對戰樂天左投霸林爵

違反防疫規定「偷出門買水」！他被罰300下深蹲　結局竟猝死

俄、白意圖兩面夾擊！　白羅斯部隊集結「烏克蘭邊境」

台積電捐2套衣服給一線人員！媒體人揭「潛規則」：非常細膩、貼心

政院改革策略曝光！台鐵公司化阻力多待凝聚共識　先求「效能經營」

王菲14歲女兒「雙馬尾水手服照」曝光！　清秀氣質神複製…網狂讚

屁孩坐救護車「2打1痛毆醫護」 往頭部狂揮12拳...網氣炸：告到底

社會熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

台南自強號擦撞行人　警消救援

退休老師傅指導　第8車廂提早1天拖出

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

遺體移出鏡頭全轉！資深記者FB吐心聲

回家了！2罹難者頭七前抵達台東殯儀館

她腰痛求診…下體遭醫師「進進出出」崩潰

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

21歲憲兵遺體回台東　姊姊哭：建致到家了

討200元生活費遭拒！28歲啃老男放火燒家

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

更多熱門

相關新聞

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

台鐵太魯閣號事故釀50死210傷，台積電慈善基金會董事長張淑芬7日到場關切，承諾給予第一線消防、救難人員2套衣服等物資，引起網路討論。對此，資深媒體人陳信聰揭露「不成文規定」，點出台積電慈善基金會的貼心之處。

台鐵公司化待凝聚共識　政院改革策略曝光

台鐵公司化待凝聚共識　政院改革策略曝光

21歲憲兵遺體回台東　姊姊哭：建致到家了

21歲憲兵遺體回台東　姊姊哭：建致到家了

避孕藥出包！4寶媽又懷第5胎傻眼

避孕藥出包！4寶媽又懷第5胎傻眼

回家了！2罹難者頭七前抵達台東殯儀館

回家了！2罹難者頭七前抵達台東殯儀館

關鍵字：

鏡週刊太魯閣號

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

台南自強號擦撞行人　警消救援

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

HowHow士林夜市巧遇「五月天阿信擺攤」網看呆

深夜激戰！20多歲女「噴泉式爆血」送醫　內診椅紅一片

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾1句話安撫…網戰翻

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

李義祥自己開怪手　害工程車翻落

退休老師傅指導　第8車廂提早1天拖出

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

遺體移出鏡頭全轉！資深記者FB吐心聲

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

心碎影片曝！男孩哭訴「越境被丟包」

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面