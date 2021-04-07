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回家了！卓思潔、莊建致頭七前抵達台東殯儀館　花蓮憲兵軍禮送行

▲▼太魯閣號罹難者，台鐵員工25歲女兒卓思潔。（圖／翻攝卓思潔臉書）

▲太魯閣號罹難者，25歲女子卓思潔回家了。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌50死210傷，許多罹難者是台東人。台鐵員工女兒卓思潔、憲兵莊建致都是台東人，7日啟程返回台東殯儀館，頭七前終於回家，花蓮憲兵隊也在殯儀館外列隊，向莊建致致敬，以軍禮送最後一程。

太魯閣號出軌意外造成嚴重死傷，其中6到8節車廂狀況尤為嚴重，該輛列車乘客大多數為台東人，沒想到趁著連假返鄉，竟然遭遇如此意外。

罹難者名單當中，25歲的卓思潔是台鐵員工的女兒，父親接獲消息，感到不可置信，立刻前往現場，憑藉衣物辨認出女兒的遺體。不過，由於卓思潔的遺體受損嚴重，修復隊花了許多時間，才成功修復。

▲莊建致現役憲兵家屬。（圖／記者許宥孺攝）

▲莊建致的遺體過了4天才被找到。（圖／記者許宥孺攝）

21歲的憲兵莊建致事發後與家人失聯，姊姊不斷撥打電話，一直連繫不到人，直到搜救行動展開4天，才在第六節車廂底下找到弟弟的遺體，且遺體還被轉向軸壓住。

經過修復師的努力，卓思潔、莊建致的遺體7日晚間從花蓮殯儀館出發，準備返回台東。花蓮憲兵隊也到場相送，以軍禮送莊建致最後一程，當作道別，場面令人不捨。

而卓思潔的父親在台鐵任職，過去曾是維修技師，待人相當和善，同事們接到消息，也感到相當悲傷，不知如何安慰卓父。

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