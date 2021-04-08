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台積電捐2套衣服給一線人員！媒體人揭「潛規則」：非常細膩、貼心

▲▼太魯閣號「第3節」拖出隧道了！　車廂完整玻璃碎裂。（圖／記者黃國霖攝）

▲太魯閣號嚴重出軌，造成50死210傷。（圖／記者黃國霖攝）

記者柯振中／綜合報導

台鐵太魯閣號事故釀50死210傷，台積電慈善基金會董事長張淑芬7日到場關切，承諾給予第一線消防、救難人員2套衣服等物資，引起網路討論。對此，資深媒體人陳信聰揭露「不成文規定」，點出台積電慈善基金會的貼心之處。

張淑芬7日前往現場，關切太魯閣事件的罹難者家屬，也承諾盡量協助給予第一線人員所需的衣物、設備，後續也會徵求各地心理醫生、心理治療師等，幫助需要的人。

不過，台積電基金會捐給第一線人員2套衣服、設備、鞋子等物品，與「護國神山」的名頭相比，似乎略顯不足，也因此在網路上引起熱議。

▼張淑芬到場關切，承諾捐贈2套衣服給一線人員。（圖／記者張君豪攝）

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬。（圖／記者張君豪攝）

對此，資深媒體人陳信聰在臉書上分享，從這個舉動來看，就能體會到台積電慈善基金會的細心。陳信聰說明，每次碰上風災、水患或是交通事故時，記者第一時間抵達現場，都有可能看見蓋著白布的遺體，甚至在造成大規模死亡的災難中，還有可能不經意間碰到殘留的血跡、屍塊。

陳信聰指出，碰到這樣的事情，都是相當大的恐懼、衝擊，在老一輩的記者圈中，有個不成文的規定，若是碰上這類型的事件，結束採訪後最好別回家，將全身衣物丟掉，找個便宜的旅館過夜，隔天直接上班，若真的想回家，還是先去拜拜，或是繞個幾圈、把衣服丟了，再回家洗澡。

▼救護人員漏夜搜救，衣服沾滿血跡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

陳信聰坦言，比起記者的狀況，第一時間前往現場的警消、救難人員狀況更嚴峻，這群人必須面對更加衝擊的現場，還要穿著制服執勤，一旦碰到了屍塊、血跡，身上的制服也不能說丟就丟，「政府預算很僵化。裝備有使用年限，但現場跟人心不是這樣。」

因此，陳信聰坦言，以這次的做法來看，台積電慈善基金會極為細膩、貼心。

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