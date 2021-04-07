避孕藥出包！4寶媽「再懷第5胎」超傻眼...超過170女全中招

▲避孕藥。（圖／CFP）



文／鏡週刊

智利爆出有至少170位婦女因「避孕藥出包」而懷孕，她們表示自己都在服用德國格蘭泰藥廠（Grünenthal）旗下子公司「Silesia」生產的口服避孕藥「Anulette CD」時懷孕，該款避孕藥遭爆出有嚴重缺陷。而因為當地對於墮胎有嚴格的規範，有不少家庭的生活因此陷入困頓。

不少女性會使用「口服避孕藥」來避免懷孕，但若藥劑本身有缺陷，後果會相當嚴重。據《CNN》報導，智利一名4寶媽欣西亞（Cynthia González），平時有在服用避孕藥「Anulette CD」，卻在2020年5月突然懷上第5胎，意料之外的「5寶」讓她不知該如何是好，如今正為一家人生計所苦惱。

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而另一名女子羅哈斯（Tabita Daza Rojas），在2020年3月時被醫生建議服用口服式避孕藥，並開出處方藥「Anulette CD」。但在同年9月她卻發現自己已懷孕6週，當她檢查訊息時才發現智利公共衛生研究院曾在8月通知召回避孕藥「Anulette CD」的消息。

據了解，本來是一間診所發現「Anulette CD」避孕藥丸有包裝上的失誤，而製造商「Silesia」收到消息後緊急宣布將藥品召回。不過對此，智利公共衛生研究院只有在推特上發文，提醒購買到同批次的民眾將藥品撤回，並沒有大規模的通報，因此沒有引起太多人注意。

在同年9月初又有別的診所發現同樣狀況，且這次還出現藥品被壓碎的情形，當時智利公共衛生研究院雖然發布暫停使用的訊息，但不到一週又撤銷原決定，稱「Anulette CD的包裝缺失很容易被看出，提醒醫護人員仔細檢查並將有問題的包裝挑出」，還將責任轉嫁到藥師身上。

隨著事件越演越烈，有生育權相關組織將資訊發布到社群媒體上，結果沒多久後開始收到民眾回報的訊息，截至目前為止，已經有超過170位婦女證實，表示自己在服用「Anulette CD」避孕藥的同時懷孕。

除此之外，專業人士指出，根據智利公共衛生研究院的數據顯示，智利國內有超過38萬位婦女服用過「Anulette CD」避孕藥，指出應該有更多的人受此避孕藥所苦，不過偏鄉地區的婦女可能根本收不到藥物被召回等訊息，因此該專業人士也鼓勵更多受害者挺身而出，讓這件事的聲量可以持續擴大。

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