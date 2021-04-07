　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

避孕藥出包！4寶媽「再懷第5胎」超傻眼...超過170女全中招

▲▼女性,藥物,避孕藥。（圖／CFP）

▲避孕藥。（圖／CFP）

文／鏡週刊

智利爆出有至少170位婦女因「避孕藥出包」而懷孕，她們表示自己都在服用德國格蘭泰藥廠（Grünenthal）旗下子公司「Silesia」生產的口服避孕藥「Anulette CD」時懷孕，該款避孕藥遭爆出有嚴重缺陷。而因為當地對於墮胎有嚴格的規範，有不少家庭的生活因此陷入困頓。

不少女性會使用「口服避孕藥」來避免懷孕，但若藥劑本身有缺陷，後果會相當嚴重。據《CNN》報導，智利一名4寶媽欣西亞（Cynthia González），平時有在服用避孕藥「Anulette CD」，卻在2020年5月突然懷上第5胎，意料之外的「5寶」讓她不知該如何是好，如今正為一家人生計所苦惱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而另一名女子羅哈斯（Tabita Daza Rojas），在2020年3月時被醫生建議服用口服式避孕藥，並開出處方藥「Anulette CD」。但在同年9月她卻發現自己已懷孕6週，當她檢查訊息時才發現智利公共衛生研究院曾在8月通知召回避孕藥「Anulette CD」的消息。

據了解，本來是一間診所發現「Anulette CD」避孕藥丸有包裝上的失誤，而製造商「Silesia」收到消息後緊急宣布將藥品召回。不過對此，智利公共衛生研究院只有在推特上發文，提醒購買到同批次的民眾將藥品撤回，並沒有大規模的通報，因此沒有引起太多人注意。

在同年9月初又有別的診所發現同樣狀況，且這次還出現藥品被壓碎的情形，當時智利公共衛生研究院雖然發布暫停使用的訊息，但不到一週又撤銷原決定，稱「Anulette CD的包裝缺失很容易被看出，提醒醫護人員仔細檢查並將有問題的包裝挑出」，還將責任轉嫁到藥師身上。

隨著事件越演越烈，有生育權相關組織將資訊發布到社群媒體上，結果沒多久後開始收到民眾回報的訊息，截至目前為止，已經有超過170位婦女證實，表示自己在服用「Anulette CD」避孕藥的同時懷孕。

除此之外，專業人士指出，根據智利公共衛生研究院的數據顯示，智利國內有超過38萬位婦女服用過「Anulette CD」避孕藥，指出應該有更多的人受此避孕藥所苦，不過偏鄉地區的婦女可能根本收不到藥物被召回等訊息，因此該專業人士也鼓勵更多受害者挺身而出，讓這件事的聲量可以持續擴大。

更多鏡週刊報導
開「這個藥」止血少女18天初潮　美女醫遭痛罵：侮辱我女兒！
10年沒親熱！人妻遭撿屍急問「有戴套嗎？」　夫求償百萬敗訴原因曝光
誤信奶奶的避孕祕方　人妻「地瓜塞下體2週」險釀敗血症　

ET快訊
HowHow士林夜市巧遇「五月天阿信擺攤」？　15秒網看呆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周四變天！北台灣2地「入夜嚴防大雨」　東北風增強又轉涼

老公狂敷衍「晚餐隨便」！人妻暴怒煮一波　照片反讓網喊：好羨慕

台鐵25年沒漲票價！台北→桃園「比手搖杯便宜」　網友兩派戰翻

避孕藥出包！4寶媽「再懷第5胎」超傻眼...超過170女全中招

噁男IG傳恐怖訊息！她深夜點開「自己裸照」崩潰：我能怎麼辦

鄰居停水1天敗光水塔！敲門求借浴室「全家洗澡」　他傻眼：該借嗎

一次看200幅名畫、700坪光影樂園！2檔世界級沈浸式展覽搶先看

為什麼男友需要獨處時光？專家：男人的天性比女人孤僻

水情嚴峻！石門水庫蓄水率僅34%　建庫58年以來第4少

音樂才女解放白皙美胸！網吵翻「我婆請撤照」　本尊謙虛回應了

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

機車外側左轉！轎車直撞90°彈起　騎士倒地「神速滾兩圈」險遭輾壓

素描課拿「鄧紫棋美照」當考題　超低分作品網看呆…本人說話了！

李義祥「第1通電話」撥給吊車行 檢察長2方面偵辦約談不只10人！

瑤瑤「近距離跳辣舞」KID：我會罩不住啦　PS女孩跳炸裂舞應援...吳宗憲「好香喔！！」

周四變天！北台灣2地「入夜嚴防大雨」　東北風增強又轉涼

老公狂敷衍「晚餐隨便」！人妻暴怒煮一波　照片反讓網喊：好羨慕

台鐵25年沒漲票價！台北→桃園「比手搖杯便宜」　網友兩派戰翻

避孕藥出包！4寶媽「再懷第5胎」超傻眼...超過170女全中招

噁男IG傳恐怖訊息！她深夜點開「自己裸照」崩潰：我能怎麼辦

鄰居停水1天敗光水塔！敲門求借浴室「全家洗澡」　他傻眼：該借嗎

一次看200幅名畫、700坪光影樂園！2檔世界級沈浸式展覽搶先看

為什麼男友需要獨處時光？專家：男人的天性比女人孤僻

水情嚴峻！石門水庫蓄水率僅34%　建庫58年以來第4少

音樂才女解放白皙美胸！網吵翻「我婆請撤照」　本尊謙虛回應了

政院改革策略曝光！台鐵公司化阻力多待凝聚共識　先求「效能經營」

王菲14歲女兒「雙馬尾水手服照」曝光！　清秀氣質神複製…網狂讚

張立東「吃相難看」丟主持飯碗？　連吃7樣美食…高EQ拍影片回擊

美國空軍首度試射「高超音速武器」　「超級特級飛彈」試射失敗

整修墾丁度假酒店涉詐貸2億…富驛前董座侯尊中：完全是誤會

父獨自撫養「學衛生棉使用法」教她　金申英感性道謝：您沒拋棄我

周四變天！北台灣2地「入夜嚴防大雨」　東北風增強又轉涼

艾瑞絲被酷炫逼拍色情片！　酷回1句反駁…結局翻轉讓她感動了

21歲憲兵遺體回台東　姊姊、鄰居拿菊花哭喊：建致，你到家了

陳仕朋、加百利對決拚首勝　陳仕朋跨季對兄弟6連敗

「嫌狗爸」捧柴孫臉賞魚30分鐘　她回家見狀苦笑：誰才是親生的？

生活熱門新聞

李義祥自己開怪手　害工程車翻落

鄰居1天敗光水塔　求借浴室洗澡

老公：晚餐隨便　人妻暴怒煮一波

周四晚上變天　北台灣2地「嚴防大雨」

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

「竹北送肉粽」 路線曝！國中：晚自習提早下課

女友過世後他「月匯1萬」！幫助女友爸及5歲兒

台鐵25年沒漲票價　網友兩派戰翻

避孕藥出包！4寶媽又懷第5胎傻眼

只要799元！好市多Dyson小孩版吸塵器引瘋搶

憶工程車卡鐵路　工人1反應救命

噁男IG傳訊　她深夜點開「自己裸照」崩潰

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

日電商訂12.8萬公斤鳳梨助台…慘被當大陸貨

更多熱門

相關新聞

馬桶最耗水！達人教節水4招省480

馬桶最耗水！達人教節水4招省480

以家庭用水用途比例而言，馬桶沖廁是家中最耗水的項目，占約27%，其次洗衣占21%、洗澡占20%、一般水龍頭用水占15%、清潔或其他用途則占17%。

輪椅女孩cosplay遭罵難看　千字文感動3.2萬人

輪椅女孩cosplay遭罵難看　千字文感動3.2萬人

福原愛傳為洗白出招　塑造遭騙形象

福原愛傳為洗白出招　塑造遭騙形象

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

太魯閣出軌「監造單位」黑歷史起底　小林村滅村也有份

太魯閣出軌「監造單位」黑歷史起底　小林村滅村也有份

關鍵字：

避孕藥鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

台南自強號擦撞行人　警消救援

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

深夜激戰！20多歲女「噴泉式爆血」送醫　內診椅紅一片

退休老師傅指導　第8車廂提早1天拖出

HowHow士林夜市巧遇「五月天阿信擺攤」網看呆

遺體移出鏡頭全轉！資深記者FB吐心聲

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

李義祥自己開怪手　害工程車翻落

回家了！2罹難者頭七前抵達台東殯儀館

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾1句話安撫…網戰翻

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

她腰痛求診…下體遭醫師「進進出出」崩潰

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面