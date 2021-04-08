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政院改革策略曝光！台鐵公司化阻力多待凝聚共識　先求「效能經營」

記者陳家祥／台北報導

太魯閣號出軌意外造成50人死亡、216人輕重傷的意外，掀起各界對台鐵改革、朝向公司化的討論。對此，政院表示，「組織改造方案，茲事體大，影響深遠，仍有待凝聚共識」，且必需有改革的策略思維，因此對營運模式的最後抉擇，將本於「階段性加速推進，整體性審慎評估」的策略執行。

有關台鐵改革，交通部過去曾朝公司化方向規劃，並初步朝財務負擔、勞工權益、營運監理與安全管理層面等，7大方向著手。但台鐵產業工會發表聲明指出，事故發生至今，交通部對於事故的釐清，不僅迴避了台鐵對承包商的責任，更沒有聚焦在事故的處理，「提出公司化的議題嚴重打擊員工士氣」。

行政院發言人羅秉成表示，改善台鐵的體質，強化組織的功能，以達到保障行車安全並提升營運效率的目標，政院對這些重大興革事項，責無旁貸。早自108年起政府即啟動台鐵改革工程，這兩年多來已完成大部分的改革項目，也持續追蹤列管相關待改革事項，而關於未來的台鐵改革，會在既有的改革基礎與成效上加速推動。

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

▲408次太魯閣號出軌事件，第7節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

首先，必需透過強化台鐵內部組織功能的調整，來增強行車安全的保障，例如藉由橫向整合台鐵的「運工機電」等四大系統，並建立有效的行車安全機制與精進安全設備，以提升台鐵的安全性和營運效率。

其次，則是必需提出財務解決方案，這包括營運虧損、員工退休、資產活化等財務問題，都需要獲得解決，這樣接續選擇營運模式的空間才會加大。

最後，以專業化的效能經營為目標，進行營運模式的改革，各種可能選項都會在前階段的執行成效下，審慎進行政策的評估與決定。

羅秉成表示，有關台鐵的最终組織改造方案，茲事體大，影響深遠，仍有待凝聚共識，且必需有改革的策略思維，以有效解決台鐵所生財務虧損、提升行車安全、保障員工權益及交通平權與正義等問題，因此對營運模式的最後抉擇，將本於「階段性加速推進，整體性審慎評估」的策略執行，也會持續蒐集並關注各方意見作為日後決策之參考。

▲太魯閣家屬聯合招魂。（圖／記者陳煥丞攝）

▲太魯閣號意外，造成許多家庭破碎，台鐵改革勢在必行。（圖／記者陳煥丞攝）

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