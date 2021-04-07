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「輪椅女孩」cosplay遭罵難看　千字文曝心路歷程感動3.2萬人

熱愛cosplay的「輪椅女孩雪莉」不畏身體不便與周遭的質疑，努力詮釋各種角色。（「輪椅女孩雪莉」授權提供）

▲熱愛cosplay的「輪椅女孩雪莉」不畏身體不便與周遭的質疑，努力詮釋各種角色。（「輪椅女孩雪莉」授權提供）

圖文／鏡週刊

「我是一位輪椅coser，也是一位肌肉萎縮症患者」。「輪椅coser」雪莉熱愛cosplay這項次文化活動，克服身體上的不便，盡全力詮釋扮演的角色，也挺過精神上的挑戰，以實際行動回應質疑的聲音，並開設臉書專頁「輪椅女孩雪莉」，分享一路走來的心路歷程，希望自己的故事能帶給其他人面對挑戰的勇氣。

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雪莉在2歲時罹患脊髓性肌肉萎縮症第3型（SMA），現在需靠輪椅代步。昨（4日）她在臉書專頁發表一篇近千字的文章，透露她因《美少女戰士》與動漫結緣，那時她甚至還不知道有cosplay這項活動，但「好想當動畫裡面的角色」的想法已在她內心深處萌芽，長大後看到有人扮演動漫角色，這才漸漸踏入cos圈。

但雪莉人生首次的「出角」（cosplay角色）經驗並不美好，當時假髮不會弄、妝也上不好的她，還因此在網路上被網友責罵，不過她努力學習各種技巧，逐漸掌握cosplay的訣竅，甚至還會自製小道具，可惜最後還是因身體因素退出cos圈。

雪莉希望自己的故事能讓其他人有勇氣去做他們想做的事。（「輪椅女孩雪莉」授權提供） 

▲雪莉希望自己的故事能讓其他人有勇氣去做他們想做的事。（「輪椅女孩雪莉」授權提供）

然而，熱愛cosplay的雪莉還是無法割捨這項她最愛的活動，儘管她已無法行走去「出角」，只能靠輪椅代步，也無法像其他coser一樣還原角色的各種姿態，還要面對他人的質疑，「妳這樣不好看啦」「 妳這樣不還原」，甚至是「妳污辱我的角色」的謾罵。但雪莉不斷告訴自己「我是因為喜歡這個角色，才想用cosplay去傳遞這份心意」、「因為我坐輪椅，所以我要更努力出好角色」。

雪莉也在文章中透露，過去曾收到「雪莉妳好勇敢，我怕我出不好角色被罵，所以不敢cos」的留言，因此她希望自己的故事能給粉絲們一點勇氣，讓他們勇敢去做想做的事，因為「連我都不怕了，所以我們一起努力吧」。

雪莉表示儘管坐輪椅cos多少會有一些不好的聲音，但當大家給她鼓勵時，就覺得相當幸福。她也透露自己的病情會一直惡化下去，治療只是「減緩惡化速度」，「所以不用祝我早日康復，但是你們的心意我會記在心裡！謝謝你們」。而截至5日下午，這篇貼文已有超過5千人分享、按讚人數逾3.2萬。

 


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