太魯閣出軌「監造單位」黑歷史起底　猴硐坍方、小林村滅村也有份

▲去年底台鐵發生侯硐邊坡坍方事件，當時的監工單位也是聯合大地。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

經檢警調查，出事現場是台鐵在2016年發包的「鐵路行車安全改善六年計畫—邊坡全生命周期維護管理」工程地點。該案分為二部分，一部分是由聯合大地工程顧問公司負責委託設計、監造技術服務，預算總金額2.5億元；另一部分則由中棪工程顧問公司負責委託專案管理技術服務，預算約2,499萬元；引發事故的工程車駕駛李義祥，則為承包商東新營造的工地主任。

知情人士指出，一般來說，施工人員名單要由施工單位提交給監造單位先審核，之後再提報台鐵核定，但李卻能連過三關，表示這中間的過程根本只流於紙上作業，東新營造、聯合大地、台鐵都有疏失，應負起相關責任。

▲工程車遭到列車撞擊後，車斗還散落在一旁的邊坡上。

巧合的是，去年12月台鐵在猴硐發生邊坡坍方意外，聯合大地也是維護管理的單位。據了解，該公司在去年11月底已發現該處擋土牆有裂痕及鋼筋外露，但因不是地質敏感區，所以將其列為「無明顯不穩定徵兆」的C級情況管理，結果幾天後就發生走山意外，幸好行進中的區間車司機緊急煞車，但列車還是差點被土石擊中，外界因而質疑聯合大地的檢測失準。

本刊調查，聯合大地與台鐵早有官司糾紛，2010年2月1日雙方簽訂總價4,300多萬元的「環島鐵路整體系統安全提升計畫曾文溪橋及鹽水溪橋改建工程—委託監造部分之勞務契約」，因橋梁鑑定等諸多因素，造成工期延宕600多天，聯合大地認為台鐵增加監造費用卻不給付，一狀告上法院，台北地院在2019年5月判台鐵需賠償聯合大地300多萬元。

▲聯合大地公司自2015年起拿下政府52件標案，其中7成僅有聯合大地一家投標。

台鐵4月2日在花蓮發生重大事故，造成50人死亡、211人輕重傷的慘劇；肇事的工地主任李義祥更被爆料，事發後疑似與監造商聯合大地的勞檢員，一同在邊坡上現身觀看。

▲有民眾拍下肇事的包商李義祥，與多名男子於事故發生後，站在邊坡上觀看現場的畫面。其中1人外傳是聯合大地勞檢員，但交通部與聯合大地說法不一。

本刊調查，負責監造作業的聯合大地董事長王美娜，政商關係良好， 6年來共拿下52件政府標案，入袋7億6千多萬元；弔詭的是，這些標案約有7成僅該公司1家投標，得標率近乎百分之百，如今發生死傷如此慘重的公安事故，聯合大地絕對難辭其咎。

▲有民眾拍下肇事的包商李義祥，與多名男子於事故發生後，站在邊坡上觀看現場的畫面。其中1人外傳是聯合大地勞檢員，但交通部與聯合大地說法不一。

而此次台鐵在花蓮發生重大事故，也非聯合大地所參與的工程第一次捲入重大死傷意外事件，早在2009年八八水災，高雄縣小林村近500人被活埋，當時水利署主導的「曾文水庫越域引水工程」被懷疑是造成小林村滅村的元凶，聯合大地即是承包該工程的廠商之一。

照理來說，以這樣的表現，聯合大地就算不被政府單位列為黑名單，也應是密切觀察廠商，但實際上，台鐵高層在記者會上面對外界質疑時，卻仍以「公開招標、並無不妥」的說法帶過，不禁讓人好奇聯合大地究竟有何能耐，能周旋在各政府標案間，就連造成爭議都能全身而退。



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