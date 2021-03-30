我在案發現場／請城煌爺釋放冤魂突飄腐屍味　蛇蠍女認了弒母奪產

▲蔡京京與曾智忠情侶戀情遭拒，為奪產弒母。（圖／資料照）



記者陳豐德／綜合報導

由於父母反對倆人交往，2012年蔡京京與男友曾智忠共謀殺害自己母親，見生母被電擊棒電昏後塞進行李箱，棄屍於花蓮豐濱海岸邊，之後還企圖侵吞母親的房產，不料主謀曾智忠竟因為30年前在校「操行成績好」逃死。承辦刑警在真實犯罪類Podcast節目《我在案發現場》中提到，蔡京京遭逮捕後堅不吐實，他請城隍爺釋放蔡母冤魂後，偵訊室內突然浮現屍體的腐臭味，刑警一句「媽媽來找妳了」讓蔡京京瞬間崩潰痛哭，說出唯一的一版犯罪自白。

▲點擊收聽《我在案發現場》偵查隊長敘述蔡京京弒母案(上)。

警方專案人員研判，蔡京京年幼時由於父母全心照料罹患血癌的胞弟，將她轉交給外婆照顧，即便後來胞弟離世，她內心仍缺少父母的關愛，18歲後到紐西蘭留學後在教會認識了37歲的曾智忠，或許是年少不懂事及自幼缺少親情，讓她義無反顧地愛上了這位英文家教老師。

2010年情侶倆回國後，由於倆人沒有固定工作收入，蔡京京曾向房仲退休的母親陳誼要過30萬元說要經營事業，但不思進取的倆人將這筆創業基金揮霍掉後，又向母親討了100萬元，但遭母親拒絕；加上閱歷充足的蔡母不喜曾智忠，拒絕倆人交往，讓冷血的曾智忠起了殺心，不斷鼓吹蔡京京要殺了自己母親，還煽動說「幹掉妳媽才能突破我們的困境，改變命運！」

▼花蓮豐濱的海岸邊2012年5月發現一具海流屍，脖子遭鐵絲勒斷、手腳遭捆綁。（圖／陳豐德翻攝）



▼遺體脖子上所纏繞的鐵絲。（圖／陳豐德翻攝）



2012年5月1日中午，蔡京京與曾智忠趁蔡父到醫院做志工，潛入北投住家持電擊棒將午睡中的蔡母（55歲）給電昏，接著用鐵絲綑住脖子、童軍繩綑綁手、腳後塞進行李箱，開著盜刷蔡父信用卡所租用的轎車，連同行李箱丟棄到花蓮豐濱斷崖，行李箱疑似遭受陽光曝曬後裂開，屍體4日就被拍打上岸，在台11線公路約49.1公里處的潮間帶遭釣客發現。

時任花蓮縣警局鳳林分局偵查隊隊長駱貞輝指出，當時見屍體有明顯他殺痕跡，頸骨還被鐵絲勒斷，便開記者會公佈死者衣著，但遲遲沒有家屬認屍，經比對基隆到屏東一帶的失蹤人口及死者的全口式假牙也遲遲沒下落。某日前往花蓮天浩宮祈求破案時，一位女乩身指出一位女冤魂就跟在隊長身後，且「長得很醜，還把假牙拿出來」，亡魂得知已死消息後還哭著說「我姓陳，家住在北部」，隊長指示專案人員再次清查北部失蹤人口，才終於比對出死者身分。

▼蔡京京與曾智忠殺害母親，素描家透過女乩身轉述畫出的冤魂畫像死者十分相像。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼死者陳誼的全口式假牙。（圖／記者陳豐德翻攝）



由於蔡京京情侶倆因詐欺及竊盜案遭通緝，成日躲在台北市網咖內，準備偷偷將母親房產過戶後脫產就遠走高飛，專案人員循線將他們查緝到案，但情侶卻咬蔡父才是殺人兇手，蔡京京還說「父親是撒旦」，直到專案人員上香請求城隍爺釋放蔡母冤魂，蔡京京於偵訊室內聞到屍體的腐臭味後才崩潰自白。

法院審理期間，認為未動手殺害母親的蔡京京擁有反社會人格，但都獲判無期徒刑；至於策劃整起案件的下手的曾智忠原本被判處死刑，更一審卻指出由於他高中德育、群育等成績皆優良，大學操行成績良好，當兵任職航發中心時，有多次嘉獎、記功，並非無教化可能，因此改判無期徒刑，最終最高院維持前判決，全案確定。

▼蔡京京犯案後假冒母親筆跡寫下留給蔡父的紙條，讓蔡父誤以為妻子暫時外出。（圖／陳豐德翻攝）



沒想到蔡京京入獄之後，2014年母親節前夕還在監獄內申請跟曾智忠結婚，倆人在獄所內完成登記手續，蔡爸爸一審開庭時還不斷向法官求情希望女兒能輕判，在母親節前得到這消息後失望地說實在讓他「太難過、太傷心、太失望，近期不想去看她了！」對於兩人結婚他則表示「無法祝福他們」，而夫妻倆還多次要求同處一室，希望可以圓房遭獄方拒絕。

承辦此案駱貞輝於Podcast節目《我在案發現場》中分析蔡京京，認為她內心其實像是一個相對天真的少女，但或許有些許「戀父情結」，才會愛上大她19歲的曾智忠，加上透過如同傳教一般的洗腦，才會讓她說出「曾智忠是我的神」這般話語。駱貞輝也提到，當時女乩身說出自己身後站了女冤魂、從嘴巴掏出一副假牙時，讓他打從心底發寒，而為了跟亡者能溝通，專案人員嘗試了禁忌的「亡魂附身」之法……

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▼蔡京京與曾智忠殺害母親陳誼，蔡爸爸曾替女兒向法官求情。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼蔡京京與曾志忠將犯罪用具及計畫藏在租用的倉儲之內。（圖／陳豐德翻攝）



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