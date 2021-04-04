快訊／北市深夜驚傳槍響！「狂轟7槍」中彈　嫌犯投案：為了10萬

▲北市1家通訊行在3日晚上遭開5槍，造成1人中彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市大同區3日晚上11時許發生槍擊案，1名男子跑到昌吉街1家通訊行，朝店內開7槍後逃逸，造成1名角頭腿部、背部以及腰部等4處中彈緊急送往馬偕醫院，嫌犯隨後也在友人陪同下前往派出所投案，全案將依槍砲彈藥管制條例及殺人未遂罪嫌偵辦。

據了解，中槍的是43歲楊姓角頭，開槍投案的槍手則是綽號30歲「廖仔」的四坎仔廖姓成員，日前廖男才因10萬元債務，遭到楊男毆打。廖男心生不滿，在30歲的高姓男子陪同下，開著借來的白色轎車，到通訊行前持改造手槍，對著楊男猛開7槍。

槍擊案當下，有名民眾剛好開車載著女兒路過，綠燈起步就聽到車後面傳來槍聲，回家查看驚見轎車後面的車牌下方遭子彈擊中，趕緊把車開到派出所，所幸子彈並未射穿車體，不然射中家人後果不堪設想。

廖男行兇後，一度想開車逃離，但因不熟悉操作車門打不開，加上後有追兵，2人只好帶著犯案槍枝，跑到550公尺外的民族路派出所投案。警方到場發現傷者身中4槍，緊急將他送醫急救，所幸未傷及要害。警方已將犯嫌上銬逮捕，全案將依槍砲彈藥管制條例、殺人未遂罪嫌進行偵辦。

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