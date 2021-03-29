直擊驚悚瞬間！北投夜遊遇大霧　廂型車「髮夾彎自撞」彈起騰空

記者游宗樺、黃宥寧、莊智勝／台北報導

台北市北投區29日凌晨2時許傳出翻覆車禍，一群年輕人分乘2輛汽車前往山區夜遊，回程經過復興三路時，行駛在前方的銀色廂型車卻突自撞電桿、180度翻覆，導致後座2乘客受傷送醫；現行車紀錄器畫面曝光，當時廂型車在過彎後隨即失控衝往對向車道，車頭撞上燈桿後瞬間騰空翻覆，場面相當驚悚。

▲廂型車自撞燈桿後車尾高高揚起、車身瞬間騰空。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲廂型車過彎後失控衝往對向車道，候車好友見發生狀況，急忙下車救援。（圖／記者黃宥寧翻攝）

行車紀錄器畫面拍下，銀色廂型車行駛在前方，在夜色中沿著蜿蜒的山路前進，孰料下一秒過彎後，廂型車卻突然失控衝到對向車道，駕駛雖然一度將方向盤往右打試圖拉回車身，但左側車頭仍是撞上電桿，強大的撞擊力道讓車尾當場高高躍起、車身瞬間騰空，隨後重重落地，180度底朝天翻覆；目睹車禍瞬間的後車友人嚇傻，急忙下車察看，幸好友還有意識，自行從車窗縫隙爬出脫困，同行友人也急忙報警。

警方調查，廂型車駕駛為21歲的李男，當時車內還有鄭姓（17歲）、及林姓友人（19歲），一行人前往北投山區看夜景，但卻因凌晨時分山區起大霧，視線不良下只好提早下山，不料途中就發生車禍；警方到場後針對李男進行酒測，確認其無酒精反應，後續也將2名傷者送往榮總醫院急救，幸均無生命危險，目前確切肇因仍還有待進一步調查釐清。

▼廂型車翻覆爛毀，21歲的李姓駕駛沒有酒精反應。（圖／記者游宗樺攝）