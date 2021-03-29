　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

直擊驚悚瞬間！北投夜遊遇大霧　廂型車「髮夾彎自撞」彈起騰空

記者游宗樺、黃宥寧、莊智勝／台北報導

台北市北投區29日凌晨2時許傳出翻覆車禍，一群年輕人分乘2輛汽車前往山區夜遊，回程經過復興三路時，行駛在前方的銀色廂型車卻突自撞電桿、180度翻覆，導致後座2乘客受傷送醫；現行車紀錄器畫面曝光，當時廂型車在過彎後隨即失控衝往對向車道，車頭撞上燈桿後瞬間騰空翻覆，場面相當驚悚。

▲▼台北北投夜遊遇大霧重踩油門下山　21歲男「髮夾彎不過」撞鋼索翻車2人傷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲廂型車自撞燈桿後車尾高高揚起、車身瞬間騰空。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼台北北投夜遊遇大霧重踩油門下山　21歲男「髮夾彎不過」撞鋼索翻車2人傷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼台北北投夜遊遇大霧重踩油門下山　21歲男「髮夾彎不過」撞鋼索翻車2人傷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲廂型車過彎後失控衝往對向車道，候車好友見發生狀況，急忙下車救援。（圖／記者黃宥寧翻攝）

行車紀錄器畫面拍下，銀色廂型車行駛在前方，在夜色中沿著蜿蜒的山路前進，孰料下一秒過彎後，廂型車卻突然失控衝到對向車道，駕駛雖然一度將方向盤往右打試圖拉回車身，但左側車頭仍是撞上電桿，強大的撞擊力道讓車尾當場高高躍起、車身瞬間騰空，隨後重重落地，180度底朝天翻覆；目睹車禍瞬間的後車友人嚇傻，急忙下車察看，幸好友還有意識，自行從車窗縫隙爬出脫困，同行友人也急忙報警。

警方調查，廂型車駕駛為21歲的李男，當時車內還有鄭姓（17歲）、及林姓友人（19歲），一行人前往北投山區看夜景，但卻因凌晨時分山區起大霧，視線不良下只好提早下山，不料途中就發生車禍；警方到場後針對李男進行酒測，確認其無酒精反應，後續也將2名傷者送往榮總醫院急救，幸均無生命危險，目前確切肇因仍還有待進一步調查釐清。

▼廂型車翻覆爛毀，21歲的李姓駕駛沒有酒精反應。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼李男開車撞斷鋼索後，整輛車失控翻覆。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼李男開車撞斷鋼索後，整輛車失控翻覆。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼李男開車撞斷鋼索後，整輛車失控翻覆。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼李男開車撞斷鋼索後，整輛車失控翻覆。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼李男開車撞斷鋼索後，整輛車失控翻覆。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼李男開車撞斷鋼索後，整輛車失控翻覆。（圖／記者游宗樺攝）

ET快訊
回憶接「長賜號任務」第一時間　怪手司機苦笑：到了才知被騙
損失上千億！長賜號讓日網友怒「台灣最壞」　他專業文打臉
才華夫成植物人留2兒　她照顧11年決定放手：我怎會把你搞成這

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義透天宅暗夜大火！她站3樓陽台求救　急喊：老仔還在裡面

及人中小學遭掏空　老董盛天麟遭判刑4年與5月定讞須入監

明星學校驚爆四腳獸被偷拍！高2女提告4個月被吃案　警方說話了

台中準新人登記忘帶結婚書約　隔壁派出所人民保母當證婚人

2女邊走邊聊「神走位」走進待轉區...騎士尷尬叭叭　警曝罰責

快訊／高雄小二女校園嚴重燙傷！熱水淋雙腿　13%起水泡急送醫

熊貓外送員互毆！他糾正同業「裝備不符規定」被比中指…氣炸巴頭

分居20年控妻「惡意遺棄」訴請離婚　外遇夫遭法官打臉

錢櫃服務生「叩叩」2下...包廂門倒下重壓砸碎玻璃！女客腳踝見血

快訊／29歲男爬上關渡橋呆坐...警消急出動！往八里方向車道封住

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

周杰倫狂催林俊傑「蹦出小JJ」　王嘉爾祝「不要太傷心」：因為我不在...

陳芳語幫男友擠痘「可以開副業了」　林利豪開口「她秒合音」好好聽！

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

嘉義透天宅暗夜大火！她站3樓陽台求救　急喊：老仔還在裡面

及人中小學遭掏空　老董盛天麟遭判刑4年與5月定讞須入監

明星學校驚爆四腳獸被偷拍！高2女提告4個月被吃案　警方說話了

台中準新人登記忘帶結婚書約　隔壁派出所人民保母當證婚人

2女邊走邊聊「神走位」走進待轉區...騎士尷尬叭叭　警曝罰責

快訊／高雄小二女校園嚴重燙傷！熱水淋雙腿　13%起水泡急送醫

熊貓外送員互毆！他糾正同業「裝備不符規定」被比中指…氣炸巴頭

分居20年控妻「惡意遺棄」訴請離婚　外遇夫遭法官打臉

錢櫃服務生「叩叩」2下...包廂門倒下重壓砸碎玻璃！女客腳踝見血

快訊／29歲男爬上關渡橋呆坐...警消急出動！往八里方向車道封住

快訊／長賜號救援重大進展！　船身明顯移動「接近擺正」

燦烈今天軍營報到：不要擔心我！　下個月EXO伯賢跟著入伍

太陽「書僮」狂砍35分　延長賽力壓黃蜂收2連勝

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳！真實身材曝…網：看30次正常嗎

嘉義透天宅暗夜大火！她站3樓陽台求救　急喊：老仔還在裡面

草屯青商會組隊「拭鏡」　盼提升交通安全並打造永續城市

SEMI智慧儲能委員會正式成立　看好市場規模百倍成長

陳時中曝疫苗採購壓力大　陳玉珍籲堅強：調閱小組是你的後盾

張育成名列印地安人開幕戰名單　被定為工具人

「3種居家清潔術」你選哪一派？濕拖怕髒、先掃再拖太費力「先吸再拖」讓潔淨更升級

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

社會熱門新聞

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

網爆台南刑警PO文：把角頭後事辦風光

少年無照上路挑戰阿婆灣　直衝對向卡車底命危

千人面前遭太陽會殺手處決　北市議員殞命扯出驚人內幕

快訊／29歲男爬上關渡橋呆坐　警消急出動

闖壹圓舊鈔秘境象鼻隧道　男墜崖亡

台中男科大生墜樓亡…姊淚「願原諒霸凌者」

北市議員遭太陽會擊斃　麻吉披麻帶孝跪公園竟是真凶

老闆爆料：大怒神電梯暴衝疑人為惡搞？懸疑殺人

夜遊重踩油門下山　21歲男撞鋼索翻車釀2傷

日月潭陳年垃圾怵目驚心　居民「50年後才要清？」

公托主任掌摑2歲幼童「只因吃飯慢」

北投夜遊遇大霧　廂型車「過彎失控」瞬間騰空

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

更多熱門

相關新聞

夜遊重踩油門下山　21歲男撞鋼索翻車釀2傷

夜遊重踩油門下山　21歲男撞鋼索翻車釀2傷

台北市北投區29日凌晨2時許，一群年輕人分乘2輛汽車到山區夜遊，回程行經復興三路時其中1輛車衝到對向車道，撞斷電桿固定鋼索後翻覆，車後座2名乘客受傷送醫，而駕駛並無受傷，經酒測排除酒駕，確切事故原因有待調查釐清。

億元交保債難清　張綱維持有北投旅館一拍流標

億元交保債難清　張綱維持有北投旅館一拍流標

網美熱點農禪寺內墜樓亡！廣告工人遇無良老闆枉死

網美熱點農禪寺內墜樓亡！廣告工人遇無良老闆枉死

北投里長父子檔涉貪　認真照顧里民獲緩刑

北投里長父子檔涉貪　認真照顧里民獲緩刑

國道上爆胎失控　廂型車四輪朝天卡路中

國道上爆胎失控　廂型車四輪朝天卡路中

關鍵字：

北投翻車夜遊

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

21歲「BMW老大7」還敢賣200萬

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面