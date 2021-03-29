夜遊遇大霧重踩油門下山　21歲男「髮夾彎不過」撞鋼索翻車2人傷

▲李男開車撞斷鋼索後，整輛車失控翻覆。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市北投區29日凌晨2時許，一群年輕人分乘2輛汽車到山區夜遊，回程行經復興三路時其中1輛車衝到對向車道，撞斷電桿固定鋼索後翻覆，車後座2名乘客受傷送醫，而駕駛並無受傷，經酒測排除酒駕，確切事故原因有待調查釐清。

據了解，李姓男子（21歲）事發時開著國產銀色廂型車，載著鄭姓及2名林姓友人一起去北投山區看夜景，因山上霧氣濃厚視線不良提早下山，回程經過復興三路一處髮夾彎時，不慎衝到對向車道，撞斷固定電桿用的鋼索後，整輛車四輪朝天翻覆。



▲警方到場採證，不排除為自撞路邊鋼索後翻覆。（圖／記者游宗樺攝）

跟在李男後方的同行友人見狀，立即停車上前關心，發現後座的2人受傷，立即打電話報警求救。警消到場發現車內有人受困，立即使用救助器材協助脫困，將2名林男（17歲、19歲）送往榮總醫院急救後並無生命危險。

警方到場對李男進行吹氣酒測，數值為0排除為酒駕肇事，依據現場鋼索被撞斷的跡象，不排除車輛是高速衝向電桿後，輪胎鉸斷鋼索再失控翻車，將調閱行車記錄器釐清事故確切原因。



▲李男經酒測後排除酒駕肇事。（圖／記者游宗樺攝）

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