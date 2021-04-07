高中生自行車被偷苦無贓車照　Google街景助攻揪出金髮男

▲台南市警三分局安順派出所警方，在Google地圖街景功能助攻下，讓彭姓竊嫌坦承涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名王姓高中生上學代步自行車被竊，台南市警三分局安順所員警調閱監視器查出23歲彭姓男子涉有重嫌，但因被害人沒有他所有之自行車照片可佐證「贓車」，警方利用GOOGLE地圖之街景功能，取得王生騎自行車上學的照片，讓彭嫌對其犯行百口莫辯，全案依竊盜罪嫌送辦。

3月30日王姓高中生神情落寞至台南市警三分局安順派出所報案，稱其停放在安南區安中路一段29巷口的自行車遭人竊走，該輛自行車是他上學的代步工具，被偷之後只能提早步行前往搭乘公車就學。

警員王存華受理後，想起高中求學時自行車也曾遺失過，對於王姓學生上學不便的遭遇感同身受，遂與實習警員陳政宇開始著手調查，期能早日破案尋回被竊自行車。

經警方多日調閱多處監視器畫面，發現1名金髮男子步行至安中路一段29巷口，竊取王姓學生所停放之自行車，並從安和路往南方向離去；王、陳2員為早日尋回該輛自行車，主動停休返所偵辦，雖然調閱監視器過程困難重重，但竊嫌一頭金髮的明顯特徵，終讓案情出現曙光，警方最終追查至永康區中華二路206巷附近，便前往搜尋該輛自行車。

因王姓學生並無自行車照片提供指認，導致搜尋過程困難，機警的王、陳2員嘗試利用Google地圖街景功能，查詢安中路一段29巷口影像，幸運發現王姓學生每天上學所騎乘自行車照片，王、陳2員於永康區中華二路206巷附近搜尋比對，終於發現該自行車就停放在附近騎樓下。查訪時，鄰居對金髮男印象深刻，在得知其身分後，於4月5日通知到案說明。23歲彭姓竊嫌到案後原先還想辯解，惟看見警方監視器影像時百口莫辯，始坦承犯案，全案移送台南地檢署偵辦。

警員王存華通知王姓學生前來領車時，王生除十分高興外，更感謝警方對其案件之重視。市警三分局呼籲，停放機車或自行車時，務必上大鎖，避免成為歹徒覬覦或下手目標。

不用擠母親節檔期就買得到