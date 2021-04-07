　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高中生自行車被偷苦無贓車照　Google街景助攻揪出金髮男

▲台南市警三分局安順派出所警方，在Google地圖街景功能助攻下，讓彭姓竊嫌坦承涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局安順派出所警方，在Google地圖街景功能助攻下，讓彭姓竊嫌坦承涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名王姓高中生上學代步自行車被竊，台南市警三分局安順所員警調閱監視器查出23歲彭姓男子涉有重嫌，但因被害人沒有他所有之自行車照片可佐證「贓車」，警方利用GOOGLE地圖之街景功能，取得王生騎自行車上學的照片，讓彭嫌對其犯行百口莫辯，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲台南市警三分局安順派出所警方，在Google地圖街景功能助攻下，讓彭姓竊嫌坦承涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

3月30日王姓高中生神情落寞至台南市警三分局安順派出所報案，稱其停放在安南區安中路一段29巷口的自行車遭人竊走，該輛自行車是他上學的代步工具，被偷之後只能提早步行前往搭乘公車就學。

▲台南市警三分局安順派出所警方，在Google地圖街景功能助攻下，讓彭姓竊嫌坦承涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警員王存華受理後，想起高中求學時自行車也曾遺失過，對於王姓學生上學不便的遭遇感同身受，遂與實習警員陳政宇開始著手調查，期能早日破案尋回被竊自行車。

▲台南市警三分局安順派出所警方，在Google地圖街景功能助攻下，讓彭姓竊嫌坦承涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經警方多日調閱多處監視器畫面，發現1名金髮男子步行至安中路一段29巷口，竊取王姓學生所停放之自行車，並從安和路往南方向離去；王、陳2員為早日尋回該輛自行車，主動停休返所偵辦，雖然調閱監視器過程困難重重，但竊嫌一頭金髮的明顯特徵，終讓案情出現曙光，警方最終追查至永康區中華二路206巷附近，便前往搜尋該輛自行車。

▲台南市警三分局安順派出所警方，在Google地圖街景功能助攻下，讓彭姓竊嫌坦承涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因王姓學生並無自行車照片提供指認，導致搜尋過程困難，機警的王、陳2員嘗試利用Google地圖街景功能，查詢安中路一段29巷口影像，幸運發現王姓學生每天上學所騎乘自行車照片，王、陳2員於永康區中華二路206巷附近搜尋比對，終於發現該自行車就停放在附近騎樓下。查訪時，鄰居對金髮男印象深刻，在得知其身分後，於4月5日通知到案說明。23歲彭姓竊嫌到案後原先還想辯解，惟看見警方監視器影像時百口莫辯，始坦承犯案，全案移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警三分局安順派出所警方，在Google地圖街景功能助攻下，讓彭姓竊嫌坦承涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警員王存華通知王姓學生前來領車時，王生除十分高興外，更感謝警方對其案件之重視。市警三分局呼籲，停放機車或自行車時，務必上大鎖，避免成為歹徒覬覦或下手目標。

不用擠母親節檔期就買得到

ET快訊
鄉民炸鍋「拜託快派JR來」　日本交通大臣出手：將助台改善鐵路
一天增加2億元！衛福部太魯閣賑災專戶「捐款已破4億」
路上見378萬「一秒遠離公婆」　7千人跪見神格局：電話接到手
女友搭第8車廂重傷！男星奔醫院睹「超綠真相」心碎痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

台版《神鬼交鋒》！越南偷渡女變整形密醫　全身名牌還參加選美

南投台14線「貨車過彎自撞」！電線桿攔腰斷　霧社清境雙向受阻

明天頭七！全台火車8日9時28分鳴笛30秒　全體司機員別黃絲帶

悲劇巧合！太魯閣號2罹難者同年同月同日生　不幸同搭死亡列車

「一定要讓他們回家」修復師4天努力　罹難母子檔6日送回台北　

3山友攀登屏東瑪家笠頂山　1人突昏倒無心跳送醫不治

影／國一桃園南下中壢段火燒車　駕駛及時逃生...一度回堵5公里

他「住院手癢」跟探病友人連環偷　苦主失2手機一招怒揪真相

襲胸強吻民宿女員工還約砲「手感很棒」　前南投縣色技工下場曝

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

太魯閣號脫軌！9:31第一通報案 男乘客視訊：站著的都已不在了

聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

台版《神鬼交鋒》！越南偷渡女變整形密醫　全身名牌還參加選美

南投台14線「貨車過彎自撞」！電線桿攔腰斷　霧社清境雙向受阻

明天頭七！全台火車8日9時28分鳴笛30秒　全體司機員別黃絲帶

悲劇巧合！太魯閣號2罹難者同年同月同日生　不幸同搭死亡列車

「一定要讓他們回家」修復師4天努力　罹難母子檔6日送回台北　

3山友攀登屏東瑪家笠頂山　1人突昏倒無心跳送醫不治

影／國一桃園南下中壢段火燒車　駕駛及時逃生...一度回堵5公里

他「住院手癢」跟探病友人連環偷　苦主失2手機一招怒揪真相

襲胸強吻民宿女員工還約砲「手感很棒」　前南投縣色技工下場曝

提升選手性別友善　全中運競賽場進行環境檢視

聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

卡住了！餅乾龜倒栽蔥插石縫中　「美麗誤會」驚呆遊客

台鐵出軌50死　民眾黨成立交通黨部網羅民間意見監督執政

台版《神鬼交鋒》！越南偷渡女變整形密醫　全身名牌還參加選美

女友和他牽手「堅稱好友」！　《女兵》男星被問1句氣炸：太噁心了

劉以豪「長袍古裝」帥炸！　綁鋼絲「吊掛4層樓」秒變軟腳蝦

最貴3.4萬元！內湖瑞光社宅租金大砍　柯文哲：之前租貴的法不溯既往

媽媽生到一半沒墨水！　奶貓「黑橘臉對切」毛髮飄逸笑翻她

BNT疫苗訂單沒下文　陳時中：超過「這時間」才回覆難接受

一夜情都戴套「菜花朵朵開」　高帥男大生慌了！醫師勸八分滿就好

社會熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

第一通視訊對話曝光！黑暗中傳女聲

倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲的哭聲

太魯閣現場再發現「1隻小腿+部分組織」！　DNA鑑定中

體操選手悲控「金牌教練性侵」：每次都像死了

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

更多熱門

相關新聞

自研晶片浪潮來臨？Google Pixel 6傳使用自家晶片

自研晶片浪潮來臨？Google Pixel 6傳使用自家晶片

根據外媒9to5Google報告指出，Google將在今年秋天推出的新款手機，包含可能的新旗艦機Pixel 6將採用Google代號為「Whitechapel」（白教堂）的自研晶片。

Google台灣「掛上黑絲帶」低調默哀

Google台灣「掛上黑絲帶」低調默哀

職業賭場藏匿民宅安南警查緝

職業賭場藏匿民宅安南警查緝

網爆料Google新一代無線耳機「Pixel Buds A」 2顏色可選

網爆料Google新一代無線耳機「Pixel Buds A」 2顏色可選

工程車闖禍「公司外觀曝光」　網嘆：廢墟

工程車闖禍「公司外觀曝光」　網嘆：廢墟

關鍵字：

金髮男自行車安南警Google街景助攻竊嫌百口莫辯

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

正妹女星「底褲位移片」畫面瘋傳

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面