台鐵25年沒漲票價！台北→桃園「比手搖杯便宜」　網友兩派戰翻

▲台鐵25年沒漲過票價。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林彥臣／綜合報導

台鐵太魯閣號2日撞上滑落邊坡的工程車，造成50死罹難的悲劇，網友從各種角度檢討台鐵的管理模式，就有網友提出，台鐵連最基本的票價都25年沒有漲過，從台北到桃園票價比手搖杯還要便宜。

有一位網友表示，台鐵自1995年9月以來就未調整票價，交通部2007年曾提報行政院，建議調漲票價，因碰到金融風暴，漲價計畫因此擱置，但是支出只會越來越高，想當然虧損擴大，做什麼事情都要跟銀行借錢然後又支出利息惡性循環，自然會壓縮其它支出，例如硬體提升、員工福利，重點是25年都沒調整票價「民眾不覺得奇怪哦？」這樣真的合理嗎？

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▲一杯手搖杯飲料的價格，都比台北到桃園的台鐵票價還貴。（圖／記者許力方攝）



另一位網友發文表示，在他的記憶中，15年前桃園到台北不用40元，現在一樣不用40元，正確來說根本沒漲過，要比喻的話，可以說15年前的手搖飲大多低於40元，車票比手搖飲貴，現在手搖飲40元以上是很普遍的，「車票還比手搖飲便宜」。

網友直言，如果車票漲，基層員工整體福利提升，當然是沒問題，但現在都是處於票價都不漲的情況下，又要求越來越多，台鐵是不是該漲車票來提升整體品質了？

▲支持漲價的網友認為，一分錢一分貨，要有好品質就該付出相對高的票價。（圖／記者賴文萱攝）



支持漲價的網友表示，「早該漲價」、「漲啊，品質很舊很古老」、「漲價買零件，買新車，買軌道，這樣可」、「一直都支持漲價和加人啊，高鐵貴可是整體素質好多了」、「支持，但希望漲價的錢可以花在改善上而非...... 」、「這真的是政客鄉愿，沒人敢扛，要日本品質就要有日本票價」。

▲反對漲價的網友認為，即使漲票價服務品質也未必會提升，兩者沒有關聯。（圖／記者呂佳賢攝）



反對漲票價的網友表示，「漲價反對黨會高潮狂噓，很不方便」、「你有覺得漲價完的陽春麵比較好吃嗎」、「漲價就會提升品質？ 你第一天來台灣？」、「提升票價 還要經過立法院，一堆刁民，怎麼漲」、「漲了錢也不會到基層員工手裡，品質也不會改善。」、「先砍肥貓再說，還有裡面工程查一下，就知道浪費納稅錢多少了，再來漲票價」。

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