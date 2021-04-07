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落軌真相曝光！李義祥「自己開怪手」害工程車翻落

▲▼事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，事發當時李義祥在工寮旁打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲工程車司機李義祥疑似自行操作怪手不當，導致工程車滑落鐵軌 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者李宜秦／台北報導

國家運輸安全委員會昨日公布太魯閣號事故初步調查結果，據知情人士透露，事發現場不只有工程車司機李義祥一人，還有另一個人，且李義祥發現工程車被卡住後，原想自行操作怪手，卻不慎導致工程車翻落。

運安會主委楊宏智表示，今日又發現新的事證，包括錄音的檔案，不過相關資料都移交檢調，不便透露。

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據了解，在事故現場不只有李義祥一人，最有問題的一區有兩個人，其中一個人負責操作怪手，當時是李義祥操作工程車時，不小心卡在樹叢中，他為了幫工程車脫困，疑似自行駕駛怪手，然而卻操作不當，導致工程車因此滑落。

據知情人士透露，運安會今日找到新的資料非常關鍵，有事發當下的所有錄音，可以知道當工程車卡在樹叢後，現場人員處理情形為何，也可知道為何工程車會從卡在樹叢中的狀態，變成翻落軌道下的狀態，屆時檢調可能還要再收押一個人。

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