女友過世後他「每月匯1萬」！幫助女友爸及5歲兒　網淚：有洋蔥

▲老人示意圖。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，前幾天媽媽去銀行存款時，發現他每個月初都會匯1萬元到特定戶頭，原來那筆錢是給過世女友的爸爸，女友過世後還留下一個5歲的女兒，他也有申請收養，「法律上我是這孩子的爸爸」，而女友爸年事已高，平常靠打零工為生，不忍心著對方這麼辛苦，希望能幫忙分擔一點，結果卻被家人痛罵。

男網友在臉書「匿名公社」發文，女友的爸爸現年68歲，平常靠著打零工為生，生活並不是很好過，還要獨自一人養女友的小女兒，雖然生前兩人沒有結婚，但是已經申請領養小孩，「法律上我是這孩子的爸爸，那孩子的外公也算我的親人」，每個月都匯1萬元，希望可以幫助對方。

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原PO的媽媽得知後很生氣，「說我養別人小孩已經很誇張，沒想到連對方爸爸都養」，但女友沒有兄弟姊妹，女友媽也已經過世，生前女友每月也都會匯錢回家，現在女友過世了，很擔心女友爸的生活，所以才會替對方支付這筆生活費。

▲小孩示意圖。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

原PO透露，好幾次女友爸都婉拒他的幫忙，他都騙說那是生前跟女友一起買的存股獲利，「只剩她爸爸一個人在屏東老家生活，她爸爸年紀也大了，考量到教育資源、生活環境還有其它因素，所以我才會收養女友的女兒，因為我覺得把這孩子留在我身邊才是最好的決定」，但媽媽知道後卻很生氣，讓他感到很心累。

貼文一出後，許多網友大讚他的愛心，「真男人，你媽應該為你感到驕傲才對」、「做你自己認為的對的事情，老天爺會看見的」、「你種下的善因會得到好報的」、「假如你的經濟沒有困難，就照你的想法」、「你們都是對的，你媽媽只是心疼自己的孩子」。