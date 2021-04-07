　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友過世後他「每月匯1萬」！幫助女友爸及5歲兒　網淚：有洋蔥

▲▼老人，老男人，滄桑，背影，老人背影。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲老人示意圖。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，前幾天媽媽去銀行存款時，發現他每個月初都會匯1萬元到特定戶頭，原來那筆錢是給過世女友的爸爸，女友過世後還留下一個5歲的女兒，他也有申請收養，「法律上我是這孩子的爸爸」，而女友爸年事已高，平常靠打零工為生，不忍心著對方這麼辛苦，希望能幫忙分擔一點，結果卻被家人痛罵。

男網友在臉書「匿名公社」發文，女友的爸爸現年68歲，平常靠著打零工為生，生活並不是很好過，還要獨自一人養女友的小女兒，雖然生前兩人沒有結婚，但是已經申請領養小孩，「法律上我是這孩子的爸爸，那孩子的外公也算我的親人」，每個月都匯1萬元，希望可以幫助對方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO的媽媽得知後很生氣，「說我養別人小孩已經很誇張，沒想到連對方爸爸都養」，但女友沒有兄弟姊妹，女友媽也已經過世，生前女友每月也都會匯錢回家，現在女友過世了，很擔心女友爸的生活，所以才會替對方支付這筆生活費。

弟弟,幼兒園,小孩,孩子（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲小孩示意圖。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

原PO透露，好幾次女友爸都婉拒他的幫忙，他都騙說那是生前跟女友一起買的存股獲利，「只剩她爸爸一個人在屏東老家生活，她爸爸年紀也大了，考量到教育資源、生活環境還有其它因素，所以我才會收養女友的女兒，因為我覺得把這孩子留在我身邊才是最好的決定」，但媽媽知道後卻很生氣，讓他感到很心累。

貼文一出後，許多網友大讚他的愛心，「真男人，你媽應該為你感到驕傲才對」、「做你自己認為的對的事情，老天爺會看見的」、「你種下的善因會得到好報的」、「假如你的經濟沒有困難，就照你的想法」、「你們都是對的，你媽媽只是心疼自己的孩子」。

ET快訊
獨／吹哨者爆東新營造黑幕！　黑猴父子遭約談
女參加親友喪禮後離奇失蹤7天　今尋獲已身亡
「竹北今晚送肉粽」 路線曝！國中晚自習提早下課　當地人崩潰
工程車副駕出軌後逃跑　花蓮刑大埋伏逮到人了
「2hrs肉體接觸」只花299元　他見高職妹爽歪！真相神展開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一次看200幅名畫、700坪光影樂園！2檔世界級沈浸式展覽搶先看

為什麼男友需要獨處時光？專家：男人的天性比女人孤僻

水情嚴峻！石門水庫蓄水率僅34%　建庫58年以來第4少

音樂才女解放白皙美胸！網吵翻「我婆請撤照」　本尊謙虛回應了

「恐慌症人妻」求換位遭拒　暖男一聽秒讓「車頭走到車尾」

只要799元！好市多Dyson「小孩版吸塵器」引瘋搶...網驚：真的可以吸

「竹北今晚送肉粽」 路線曝光！國中公告晚自習提早下課...當地人崩潰

女友過世後他「每月匯1萬」！幫助女友爸及5歲兒　網淚：有洋蔥

落軌真相曝光！李義祥「自己開怪手」害工程車翻落

一票人瘋排烤玉米！超佛價目表曝光　鄉民震驚：居然在新北

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

太魯閣號脫軌！9:31第一通報案 男乘客視訊：站著的都已不在了

一次看200幅名畫、700坪光影樂園！2檔世界級沈浸式展覽搶先看

為什麼男友需要獨處時光？專家：男人的天性比女人孤僻

水情嚴峻！石門水庫蓄水率僅34%　建庫58年以來第4少

音樂才女解放白皙美胸！網吵翻「我婆請撤照」　本尊謙虛回應了

「恐慌症人妻」求換位遭拒　暖男一聽秒讓「車頭走到車尾」

只要799元！好市多Dyson「小孩版吸塵器」引瘋搶...網驚：真的可以吸

「竹北今晚送肉粽」 路線曝光！國中公告晚自習提早下課...當地人崩潰

女友過世後他「每月匯1萬」！幫助女友爸及5歲兒　網淚：有洋蔥

落軌真相曝光！李義祥「自己開怪手」害工程車翻落

一票人瘋排烤玉米！超佛價目表曝光　鄉民震驚：居然在新北

救水庫！家裡設備馬桶最耗水　達人傳授「改造4方法」爽省480元

教練要他不用急　朱育賢勤復健就想拚最短時間歸隊

真的不想成團…利路修又一「厭世金句」誕生！　網笑：糟糕，更愛了

近2萬人報名！桃園魅力金三角旅遊＋團體補助　每周2000遊客爽玩

婦劇咳一年多以為肺阻塞！醫撥氣管揪兇手：愛喝魚湯惹的禍

六月臉發白一起床狂吐：以為我懷孕了！李易鬆口三胎計畫

邵雨薇曝與吳慷仁甜蜜日常　逛街先挑男裝「他覺得我都好看」

Archegos爆倉內幕曝光！大摩偷跑「拋售50億美金」躲浩劫

她腰痛求診…下體遭醫師「進進出出」崩潰　院長：是在放鬆筋膜

墨西哥緊急授權「印度疫苗」　實驗數據有效率達81％

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

憶工程車卡鐵路　工人1反應救命

「加油站長髮妹」超辣　老闆一看：不准！

日電商訂12.8萬公斤鳳梨助台…慘被當大陸貨

雨彈來了！一周3變天降溫吹冷氣

Pan Piano出周邊！黑白照「直接貼T恤」被鄉民打槍

陌生男傳裸身照！女一看「我去海邊玩的...」崩潰

棄「女神妻」偷熟女！已婚理事長當街劈腿　偷情影片網瘋傳

軌道有障礙物！台鐵曝「救命電話」不是110

李義祥自己開怪手　害工程車翻落

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

太魯閣9秒高速撞擊影片曝光！

邀小五兒進約砲社團！女同學：我的愛情來了

更多熱門

相關新聞

開房錢AA制！女友手頭緊「少3次」他秒拒：我有需求

開房錢AA制！女友手頭緊「少3次」他秒拒：我有需求

情侶出去約會吃喝玩樂，許多人都認為應該AA制，但如果是開房間也是如此嗎？一名男網友表示，平常都會跟女友去汽車旅館恩愛，一個月平均去4、5次，都是和女友平分開房的費用，但女友最近手頭有點緊，想要減少開房間的次數，他秒拒絕並怒喊，「我有我的需求！」也好奇問，開房讓女友出錢很過份嗎？

被嗆帶上山　莽男刺死人判刑定讞

被嗆帶上山　莽男刺死人判刑定讞

月收210K！科技男徵婚　網竟狠酸：你不配

月收210K！科技男徵婚　網竟狠酸：你不配

女友外宿「躲被窩視訊」！他心累問：該信嗎

女友外宿「躲被窩視訊」！他心累問：該信嗎

懷疑男友偷載妹！他乾脆改車「椅墊插滿釘」

懷疑男友偷載妹！他乾脆改車「椅墊插滿釘」

關鍵字：

女友愛心匿名公社每月匯1萬

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

正妹女星「底褲位移片」畫面瘋傳

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面