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台鐵出軌50死　民眾黨成立交通黨部網羅民間意見監督執政

▲▼民眾黨黨政協調會報。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨黨政協調會報。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

太魯閣號出軌意外造成50人死亡、216人輕重傷的意外，掀起各界對台鐵改革的討論。民眾黨7日宣布，將成立交通黨部，為特種黨部編制，未來將邀集業界人士、學者專家等共同討論，進一步強化對於交通議題的監督力道。

民眾黨發言人張清俊表示，太魯閣事件造成重大傷亡，舉國哀戚，民眾黨任文政府不只是要檢討，也希望可以透過這次真正凝聚社會，希望交通領域改革的力量，因此近期民眾黨將成立交通黨部，一起跟社會承擔改革的責任，讓交通領域公安、到安都能有所改善。

秘書長謝立功說，台鐵408次太魯閣號重大交通意外事故，大家感到悲痛震驚，民眾黨立院黨團也要求交通部1個月內提出台鐵工程發包流程跟施工監督的改善計畫，以及台鐵總體檢執行成效的報告，不只是台鐵的問題，台灣每年車禍死亡人數有3000人，傷殘者超過40萬，「對人民的傷害遠超過任何一種災害，也耗費非常大的醫療資源」。

謝立功說，這次意外不只揭發出台鐵的工安系統問題，我們應該更關注評時發生在台灣各角落的交通事故傷亡，而黨內也規劃一段時間要成立交通黨部，希望凝聚社會各界對交通安全、公共工程安全或著道路安全等，目前政府還有很多做得不夠周延，也讓意外不斷發生，在野黨必須發揮監督執政的功能，近期會正式成立交通黨部。

主要目的，第一，監督交通事業發包流程；第二，保障交通事業從業人員的工作及工安權益；第三，集結交通學者專家及從業人員的建議，做為黨內政策立法的參考，揭露交通部門存在多年的弊端；第四，關心台灣長期交通違停、逼車、超速等，相關法令是否不夠完整或需要修正的地方，這點在交通黨部都會來努力。

謝立功也提到，台灣做為海洋國家，海洋的交通、運輸等也是很重要的交通議題；軌道建設花了很多前，但軌道部門有沒有做好他們該做的工作？；公路道安每年發生非常多問題，但涉及到國土規劃就不單是交通建設的問題，整個國土規劃跟 交通會密切相關。

謝立功表示，交通黨部預計在1個月內成立，重點會放在讓民間提供意見，「因此重點在外部的人，而不是黨工」，會以最合適的模式來進行，黨部人數也不會太多，外部專業人士為主，黨公職為輔。

謝立功說，很多重大工程常說全民監督，這次台鐵發生工安意外很多是人為的，像工地有一定的SOP，但不會有那麼多人時時刻刻看著，如果公部門不會自己檢討，就需要外部的力量，相信很多交通或是公共工程也好，如果可以發揮全民監督的力量，才能讓執政的人注意到細節。

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