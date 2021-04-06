　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2021富比世富豪榜：馬斯克衝到第2名　郭台銘台灣第1、全球排369

▲▼貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

富比世今天公布2021年全球富豪榜，亞馬遜公司（Amazon.com Inc）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）連續第4年榮登榜首。台灣富豪以鴻海集團創辦人郭台銘居首，排名世界第369名。

儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐逾一年，打亂全球經濟，使世界各國人民生計受威脅，富比世全球富豪榜今年人數仍破紀錄，總共有2755人上榜，較前一年暴增660人。

富比世表示，今年全球億萬富翁財富合計13.1兆美元，較去年的8兆美元大幅增加。

全球首富貝佐斯身價高達1770億美元；特斯拉汽車（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）排名從去年的31名，一口氣攀升到第2名，身價達1510億美元。

▲馬斯克,Elon Musk。（圖／視覺中國CFP）

▲馬斯克。（圖／視覺中國CFP）

第3到第5名分別是酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault），身價達1500億美元；微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），身價達1240億美元；臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），身價達970億美元。

▼LVMH主席 Bernard Arnault 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ LVMH主席 Bernard Arnault 。（圖／達志影像／美聯社）

富比世全球富豪榜由科技業執行長主宰，美國億萬富豪「股神」巴菲特（Warren Buffett）身價為960億美元，排名第6，是過去20年來首度跌出前5名以外。

根據富比世排行榜，台灣富豪以郭台銘的排名最高，身價達70億美元，名列第369，之後為廣達董事長林百里，以53億美元淨值位居529名；國巨集團董事長陳泰銘身價為51億美元，排名550，名列台灣第3。

▼郭台銘為台灣首富。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼前鴻海董事長郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

►SK-II青春露限量加大，不用擠母親節檔期就買得到

ET快訊
「他們OHCA了，活的先救」　倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒
2021富比世富豪榜出爐　他是台灣第1！
工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　「事故軌跡圖」藏暗示
清明連假碉堡探險「驚見白骨男」　身分曝光
載輪胎就是他！李義祥副駕不明男子被拍下

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘇伊士運河又塞了！義大利油輪「引擎故障」卡河道　運管局急搶救

2021富比世富豪榜：馬斯克衝到第2名　郭台銘台灣第1、全球排369

無人機「機智號」挺過-90℃寒夜！　火星上成功度第一晚

半夜傳怪聲！他醒來驚見「陌生裸女」爬床狂睡　趕人還暴怒

巨奶正妹想嫁「沒見過面」殺人犯！　她乳下刺青示愛：永遠是你的

全球破300萬人死於新冠！印度單日10萬確診　巴西醫療瀕臨崩潰

韓「排球甜心」雙胞硬起來喊告！稱霸凌指控不符事實　悄刪道歉文

難甩血栓陰影！AZ疫苗在歐洲「改名」Vaxzevria　藥品管理局准了

軍艦遭「6外星無人機」尾隨？美高層關注：案件調查中

北韓閃電決定「不參加東奧」　日方超傻眼尷尬回應了

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

無償修復遺體讓逝者走得有尊嚴　陳修將領76行者走遍人間煉獄

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

蘇伊士運河又塞了！義大利油輪「引擎故障」卡河道　運管局急搶救

2021富比世富豪榜：馬斯克衝到第2名　郭台銘台灣第1、全球排369

無人機「機智號」挺過-90℃寒夜！　火星上成功度第一晚

半夜傳怪聲！他醒來驚見「陌生裸女」爬床狂睡　趕人還暴怒

巨奶正妹想嫁「沒見過面」殺人犯！　她乳下刺青示愛：永遠是你的

全球破300萬人死於新冠！印度單日10萬確診　巴西醫療瀕臨崩潰

韓「排球甜心」雙胞硬起來喊告！稱霸凌指控不符事實　悄刪道歉文

難甩血栓陰影！AZ疫苗在歐洲「改名」Vaxzevria　藥品管理局准了

軍艦遭「6外星無人機」尾隨？美高層關注：案件調查中

北韓閃電決定「不參加東奧」　日方超傻眼尷尬回應了

恭喜！李安榮獲「英國奧斯卡」終身成就獎　華人導演史上第一

羅力5局被盜4次種敗果　洪總：羅力要修正

古林睿煬飆速156、6局無失分刷新生涯：開心突破自己

外交部稱印度悼太魯閣出軌「意義重大」　她傻眼：慘劇竟變大內宣

李沛旭「比館長大隻」練出超巨手臂肌　衰挨酸民嘲諷…親揭真相！

鹿希派訪問垮臉「要我怎麼回答」KID尷尬　峮峮Hold全場

洪總抗議出棒過半三振、裁判跑光了　洪：至少詢問一壘審

學者籲國民黨「開鍘邱淑媞」：八仙塵爆衛福部也有捐款專戶

蘇伊士運河又塞了！義大利油輪「引擎故障」卡河道　運管局急搶救

工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　運安會「事故軌跡圖」留伏筆

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

國際熱門新聞

監視器「傳詭異求救聲」　女嬰靠近揮手網嚇壞

富比世富豪榜：郭台銘台灣第1

海面伸怪手！他走近遭攻擊留「血紅印痕」

快訊／北韓宣布不參加東京奧運

日網同情李義祥　評論狂洗：不能只怪他！

美股勁揚近400點！道瓊、標普再創新高

正妹想嫁殺人犯！她乳下刺青示愛

亞裔兄弟斃了全家再自殺：太愛他們

網紅遭偷拍　他秒向友炫耀蜜桃臀

警察步槍掉落　慘被子彈穿眼爆頭亡

殺害前女友3母女　他伴屍3天照常吃飯喝酒

日「類包機」遊台　每人要價5萬

長賜號調查結果即將公開　恐求償天價金額

BMW亂停門口　遭農民用柵欄圍起

更多熱門

相關新聞

郭台銘投50億元入股台康生技

郭台銘投50億元入股台康生技

台康生技（6589）今（6）日晚間公告，鴻海（2317）創辦人郭台銘以鋐維公司名義，入股台康50億元，共持股18.56%，成為台康單一最大股東。

又有人假冒郭董行使詐騙！郭辦：已向臉書檢舉　民眾勿上當

又有人假冒郭董行使詐騙！郭辦：已向臉書檢舉　民眾勿上當

快篩檢測機助帛琉試點！　郭董：有助觀光開放

快篩檢測機助帛琉試點！　郭董：有助觀光開放

郭董建議東元會長「該交棒了」！

郭董建議東元會長「該交棒了」！

郭董點名4大產業　將讓台灣有好幾十座護國神山！　

郭董點名4大產業　將讓台灣有好幾十座護國神山！　

關鍵字：

郭台銘富比世全球富豪榜forbesJeff Bezos貝佐斯Tesla馬斯克

讀者迴響

熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

太魯閣9秒高速撞擊影片曝光！

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

更多

最夯影音

更多
18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...
突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面