2021富比世富豪榜：馬斯克衝到第2名　郭台銘台灣第1、全球排369

▲貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）



中央社

富比世今天公布 2021年全球富豪榜 ，亞馬遜公司（Amazon.com Inc）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）連續第4年榮登榜首。台灣富豪以鴻海集團創辦人郭台銘居首，排名世界第369名。

儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐逾一年，打亂全球經濟，使世界各國人民生計受威脅，富比世全球富豪榜今年人數仍破紀錄，總共有2755人上榜，較前一年暴增660人。

富比世表示，今年全球億萬富翁財富合計13.1兆美元，較去年的8兆美元大幅增加。

全球首富貝佐斯身價高達1770億美元；特斯拉汽車（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）排名從去年的31名，一口氣攀升到第2名，身價達1510億美元。

▲馬斯克。（圖／視覺中國CFP）



第3到第5名分別是酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault），身價達1500億美元；微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），身價達1240億美元；臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），身價達970億美元。

▼LVMH主席 Bernard Arnault 。（圖／達志影像／美聯社）



富比世全球富豪榜由科技業執行長主宰，美國億萬富豪「股神」巴菲特（Warren Buffett）身價為960億美元，排名第6，是過去20年來首度跌出前5名以外。

根據富比世排行榜，台灣富豪以郭台銘的排名最高，身價達70億美元，名列第369，之後為廣達董事長林百里，以53億美元淨值位居529名；國巨集團董事長陳泰銘身價為51億美元，排名550，名列台灣第3。

▼郭台銘為台灣首富。（圖／記者湯興漢攝）



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