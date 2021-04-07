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嬰兒車推上鐵軌！魯莽爸媽被罵爆　網友怒飆：別帶著孩子一起蠢

▲▼鐵軌上推嬰兒車　魯莽爸媽被罵爆。（圖／翻攝自Facebook／Robbie Moore MP）

▲一對父母帶著孩子走在鐵軌上。（圖／翻攝自Facebook／Robbie Moore MP）

記者張方瑀／綜合報導

英國一對父母日前帶著孩子出門，但他們居然是直接一人牽著孩子，一人推著嬰兒車直接走在鐵軌上。當地議員將照片貼上臉書後，立刻引來網友抨擊，紛紛指這對父母愚蠢得令人難以置信。

西約克郡（West Yorkshire）議員摩爾（Robbie Moore）6日在臉書貼出一張照片，照片中一對父母牽著小孩、推著嬰兒車直接走在一處鐵軌上。摩爾在貼文中表示，儘管清楚有危險，但這對父母居然還直接走進鐵軌，「鼓勵孩子沿著鐵軌路線走是非常危險且不負責任的。」

摩爾指出，這段基斯利和沃斯山谷鐵路（Keighley & Worth Valley Railway）目前因為疫情關係暫不開放旅客搭乘，但仍是有在行駛運送貨物，尤其擅闖鐵路是違法的，並呼籲大家將此貼文轉發。

許多網友也在底下留言表示，「推嬰兒車上去完全是瘋了」、「愚蠢得令人難以置信」、「帶著孩子在鐵軌上走真的是太愚蠢」、「沒必要把孩子也推入險境」、「不要帶著孩子一起蠢」。

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