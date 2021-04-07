17歲妹爽中4000萬！開「年薪240萬」徵男友...現況曝光

▲珍‧帕克在17歲那年獲得100萬英鎊，成為英國最年輕的樂透得主。（圖／翻攝自Jane Park推特）

實習記者閔文昱／綜合報導

英國女子珍‧帕克（Jane Park）17歲時買了一張彩券，沒想到就中了100萬英鎊（約新台幣4000萬元），成為英國史上最年輕的樂透頭獎得主。如今25歲的她過著人人稱羨的生活，但也坦承人生只有錢「很空虛」，因此開出年薪6萬英鎊（約新台幣240萬元）的價碼徵男友，吸引上萬人報名，可惜都不符合她的要求。

綜合外媒報導，帕克贏得頭獎後，將獎金拿去整型，從34B變成36F，還辭掉打工工作改過著貴婦般的生活，但她卻抱怨這樣的好日子反而感到人生空虛，「我原本以為中樂透生活會比原來好10倍，但結果卻是感覺壞10倍，我常常希望自己不要那麼有錢，大家都不了解我所承受的壓力。」

▲帕克認為，中獎後反而更難找到真愛。（圖／翻攝自Jane Park推特）

據了解，帕克雖然17歲就成為千萬富翁，成為人人羨慕的對象，但她卻曾抱怨「人生只有錢好空虛」，認為有錢後的生活比沒錢慘十倍，因為花大錢整型、買名牌過奢侈生活，讓她的人生只剩下物質享受，心靈卻變得十分空虛，連想找一個真心愛她的男人都變得很困難，每天不知道自己是為什麼活著，但她又不願意放棄這些錢。

於是她在經歷一連串失敗的戀愛後，帕克在2018年推出一個網站，讓男性申請成為她的男朋友，過關的人選就可以享有6萬英鎊的年度津貼，確保他們約會時可以喝紅酒、吃美食。

然而，3年過去了，即使有上萬人報名成為帕克的男朋友，但都不符合她的要求，現在的她仍然是一個人，不過她也較能放寬心看待這件事。如今她除了用之前中獎的金錢生活外，也會利用自己的名氣販售一些照片盈利，剛開始時就能賺進超過2.5萬元英鎊（約新台幣98萬元），而今年更是已經能賺進4.5萬元英鎊（約新台幣177萬元），她也表示，會將賺來的部分收益捐給慈善機構，讓更多人受到幫助。