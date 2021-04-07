林佳龍昨提書面辭呈　孫大千：蘇貞昌不會以為自己能平安脫身吧？

▲孫大千認為蘇貞昌應負政治責任下台。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

政治中心／台北報導

台鐵408車次太魯閣號出軌釀50死，超過200人受傷，國民黨要求交通部長林佳龍負政治責任，而林也於昨日向行政院長蘇貞昌提書面辭呈。不過，國民黨政策會副執行長孫大千7日則在臉書表示，蘇貞昌不會天真地以為，把林佳龍推出來扛責下台，自己就可以平安脫身了吧？

孫大千暗諷，蘇貞昌一向強調效率優先，最擅長表演「震怒政治學」，為什麼在台鐵改革工作上毫不在意，毫無作為呢？

孫大千認為蘇貞昌應該請辭下台負起政治責任的理由有3項：第一，2000年「八掌溪事件」中，因溪水暴漲，政府救援不及，導致4位工人被洪水沖走，時任行政院副院長游錫堃第一時間宣布請辭下台，對比太魯閣號事件50死，蘇貞昌還能夠當作沒有事嗎？

第二，行政院遲遲不願意核定「普悠瑪號事件」後，跨部會討論所提出的「台鐵總體檢報告」，錯失改革時機再先；無法協同各部會共同落實改革項目在後，蘇貞昌負起政治責任，也只不過是剛剛好而已。

第三，蘇貞昌任閣揆期間，大權獨攬，不管是人事安排，或者是經費預算，都緊緊抓在手上。台鐵改革工程既缺人，又缺錢，連局長人選都懸而未決至今。蘇貞昌因為和林佳龍派系不同，所以貌合神離，造成總體檢報告中144項改善措施都無法完全落實。「如果蘇貞昌不該負起政治責任，那應該由誰來負起政治責任呢？」

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