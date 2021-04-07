台農發5年虧1.33億！　陳吉仲嘆「在立院被當政治提款機」

▲陳吉仲（右）、台農發董事長洪忠修（左），和 台農投董事長楊世沛（中）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（7日）邀請農委會主委陳吉仲率台肥公司、台農發公司及台農投公司等3家公司董事長就「台農發股份有限公司、台農投資股份有限公司經營績效、海外行銷成果不彰（含成立至今公司財報表、虧損獲利情況等）報告並備詢。民進黨立委邱議瑩提到台農發過去三年一直被詬病，定位不清楚等問題，陳吉仲說，政治上，這三年都被外界叫做「政治提款機」。

邱議瑩說，台農發三年過去一直被詬病，過去跟農民爭議不談，定位到底現在搞清楚了？過去三年虧損可以當作前期打地基，只是到底未來要做什麼？又看到董事長洪忠修接受媒體專訪說「強項推銷香蕉跟鳳梨」，但只有這兩項？台灣品產很多種，若外銷主力現在先推這兩項，勉強可接受，問陳吉仲未來定位？

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陳吉仲表示，「定位是要做出典範，生產到外銷一體成形，給農民、業者看，要賦予市場新通路。」洪忠修解釋，定位很清楚，要把小農產品集中起來到海外市場，至於媒體專訪強項部分，一開始是說早期台灣優勢是鳳梨、香蕉，但其實還有下文，就是定位要開新市場品項。

▲台農發虧損1.33億。（圖／記者許展溢攝）



邱議瑩強調，台農發定位不清楚、沒整合等狀況要趕快著手進行。最後陳吉仲則是提到，政治上，這三年到立法院都被外界叫做「政治提款機」，他接著說，認為台農發要做的 就是改變台灣農業所有結構現況，如果這三年根基做好了，「未來台農發會愈走愈順」。陳吉仲還特別提到，台農發首次為了把鳳梨賣到澳洲，打電話、傳簡訊、寄信件等就1500多次，所有工作都要做好，這也是台農發要做的，「不管外界要怎麼解讀台農發，會要求台農發要做典範，開通新市場等，跟所有通路、冷鏈業者共投合作，把每個動作做好。」

不過，台農發長期被質疑的是與民爭利，陳吉仲用「政治提款機」形容似乎不恰當。記者詢問洪忠修政治提款機是什麼意思？他則一臉困惑說「你要問他，怎會問我」。立委陳亭妃質詢則秀出一張圖表，內容顯示2017年至今台農發虧損1.33億，陳亭妃說，台農發的問題容易被汙名化等，台農發的關鍵就是不跟現在既有的通路搶生意，也不跟現在的業者搶生意，要開拓的是不同通路，開闢新通路要更多時間管道、更多力量跟計畫。