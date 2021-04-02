男子裸聊被敲詐　「以勞抵債」爽爽賺3.2萬

▲男子網路裸聊被詐騙，最後竟然變加害者 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名曹姓男子原本是裸聊詐騙受害者，卻因無錢支付變身加害人，敲詐其他裸聊受害人。聯合裸聊得女一起行騙，越做越起勁，還找朋友一起加入，兩星期大賺8千人民幣，換算約3.2萬台幣，最後被警方抓獲。

《澎湃新聞》報導指出曹姓男子自稱自己原先也是裸聊敲詐的受害人。 今年情人節當天，突然有一位美女「通過QQ」加曹姓男子當好友，說要和他視頻聊天。 之後，兩人通過QQ視頻進行裸聊，等到歡樂時光過去後，對方立刻將二人的裸聊截圖傳給曹姓男子。

詐騙美女進一步威脅稱，「給我3000元（單位：人民幣，同下），不然把這些精彩的照片群發給你的好友！ 」曹姓男子實在沒轍，還向對方展示支付寶和微信餘額根本沒錢。

誰知詐騙美女表示，「以勞抵債」，要求曹姓男以轉發已經編輯好的裸聊威脅簡訊和照片，每發一條資訊給5元的好處費。曹姓男子竟然答應了，從被害人變加害人，還越做越賣力，短短2星期時間就發近2000條敲詐簡訊，共計獲利人民幣近8000元，換算台幣約3.2萬。

不僅如此，曹姓男子還找兩個朋友一起幫忙發，把這當成一條生財之道，每發一條給朋友1.5元的好處費，貪念越陷越深。最終，因涉嫌敲詐勒索罪被警方依法刑事拘留。

▼男子找朋友一起幫忙發送裸聊詐騙簡訊。（圖／翻攝 澎湃新聞）