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社會 社會焦點 保障人權

獨／貨車神秘男身分曝！李義祥蓄養外勞為奴　事發前工地搬廢輪胎

記者張君豪、黃宥寧／花蓮報導

花蓮太魯閣號重大翻覆死傷意外，案情出現重大突破，經過媒體6日披露李義祥當天開工程拖車前往案發現場，車上副駕駛有坐一名不明男子，《ETtoday》新聞雲獨家掌握檢警專案小組已經查明這名「神秘人」身分，居然是李義祥私下以低薪違法聘雇的東南亞外勞，知情人士透露，李男無所不用其極降低施工成本，連搬輪胎的明隧道邊坡緩衝工程都要剝削逃逸移工來幫忙、真的很誇張。

李義祥「抽菸吃檳榔」最新閒晃畫面曝　死者家屬：我們真的生氣了。（圖／東森新聞）

▲李義祥事發時還「抽菸吃檳榔」，畫面曝光被死者家屬怒批：我們真的生氣了。（圖／東森新聞）

▲▼李義祥副駕載人打臉影像曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李義祥副駕載人打臉影像曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組得知太魯閣號翻覆後，這名外勞同在工地案發現場，因身心壓力過大已逃逸，檢方已經通知移民署專勤隊外勤單位緊急協查，務必將這名被李義祥剝削的違法逃逸外勞查緝到案。

據瞭解、這名被花蓮當地監視器拍到，太魯閣號翻車當天坐在李義祥貨車副駕駛座的神祕男子、身分得以確認，全部歸功在李義祥營造公司相關集團內的一名員工，太魯閣號造成重大死傷消息傳出後，這名違法逃逸卻被李義祥違法收留低薪聘僱的員工，卻也離奇逃離公司，可能李男擔心案件進入司法調查，連他聘僱收容違法移工的部分也被揪出。

知情人士透露、李男長年營建工程都只求把成本壓到最低，若公務機關得知他聘僱非法外籍移工來替政府興建基礎建設，後果小則受罰，若遭媒體披露恐影響合作廠商商譽，所以案發後這名逃逸移工便逃逸無蹤，但所幸仍有體系內的知情員工願意挺身而出向花蓮地檢署舉報這名神秘人身分，專案小組已緊急通知移民署專勤隊協助後續調查。
 

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