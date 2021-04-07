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疫苗接種提前2周！　拜登：4／19所有成年人都能施打

▲▼拜登揭櫫2兆美元基礎建設計畫。（圖／路透社）

▲拜登預計4月19疫苗數就足夠讓全國成年人施打。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓6日專電

美國總統拜登今天宣布，所有成年人至19日都有資格接種新冠肺炎疫苗，比原先預計的5月1日提早約2週。他警告美國疫情尚未結束，並期望夏末時美國能達到可觀的接種人數。

拜登（Joe Biden）今天走訪維吉尼亞州一處疫苗接種中心。他對現場接種的民眾表示讚許，也要他們回去後記得告訴大家，盡快接受疫苗接種。

他在回到白宮後表示，所有美國成年人在19日時都有資格接種疫苗。這比他最早宣布的5月1日提早2週。

拜登上任之初最早訂定的時間表，是上任100天要有1億劑疫苗接種，他表示，在前75天就已經有1.5億劑接種，現在有望在100天時達到2億劑的目標；但壞消息是，變種病毒正迅速傳播，確診病例與住院人數都在回升。

在被問及美國疫情是否已經度過最嚴峻的時刻，拜登表示，若能按照現在的道路前進，「我們終會度過，但目前尚未結束」。他期望到今年夏末時，美國能達到可觀的接種人數。

拜登也再次呼籲民眾要繼續戴好口罩、勤洗手，並保持社交距離。

美國是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的國家。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計，全美確診人數突破3083 萬人，超過55.6萬人不幸病故。

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