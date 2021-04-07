太魯閣出軌「監工美魔女董座」起底　為百億遺產告3繼子女

▲王美娜為汎德集團董事長唐誠的遺孀，身為繼母的她，與唐誠的3名子女爆發爭產糾紛。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台鐵於4月2日發生因工程車輛溜逸至花蓮大清水隧道前的鐵軌上，造成一列由樹林開往台東的408次太魯閣號煞車不及，導致50死、211傷的慘劇；案發後肇事的工地主任李義祥慘操輿論撻伐，而監工單位聯合大地公司也一併被檢討。

事實上，聯合大地公司董座王美娜為汎德集團創辦人唐誠遺孀，先前才因質疑唐誠留下的百億元遺產分配不公，控告3名繼子女躍上媒體版面，更早之前則因與前總統李登輝辦公室主任王燕軍深夜散步，並一起回到王在信義區的豪宅，而受到矚目。

在小林村滅村後，王美娜甚至還被爆出與時任水利署長陳伸賢私交甚篤，可算是陳的乾妹，才會讓聯合大地在水利署總經費高達523億元的重大引水工程中，取得15件標案，其中10件的得標金額，甚至跟底價一模一樣，引發外界質疑。

但當時水利署澄清，相關工程採最有利標，廠商都會事先知道底價，並無不妥之處，說法與此次台鐵雷同，連得標方式也相去無幾，但真相究竟為何？仍有待司法單位查明。



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